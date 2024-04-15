Коту нравится грызть деревянный стул

Если постоянно есть одну и ту же еду, рано или поздно захочется чего-то новенького и порой даже очень даже необычного. И гурман из видео — яркий тому пример.

Этому котейке так сильно надоел его сухой корм, что он решил самостоятельно перейти на новый рацион. Более натуральный и доступный. На хозяйскую деревянную мебель. Проказник с большим удовольствием грыз стул-кресло, смакуя каждый кусочек столь изысканного блюда. Кажется, теперь гурмана придется переводить на новый рацион или отправлять на заработки в лес. Помогать бобрам строить плотины.