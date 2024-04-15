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Сообщество Без кота и жизнь не та 2247 постов • 510 подписчиков подписаться
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Коту нравится грызть деревянный стул

Коту нравится грызть деревянный стул

Автор:
15 апреля 2024 08:56
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кресло   мебель   
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Домашнему коту в один прекрасный момент захотелось новых ощущений. Питомец решил попробовать хозяйскую деревянную мебель на вкус.

Если постоянно есть одну и ту же еду, рано или поздно захочется чего-то новенького и порой даже очень даже необычного. И гурман из видео — яркий тому пример.

Этому котейке так сильно надоел его сухой корм, что он решил самостоятельно перейти на новый рацион. Более натуральный и доступный. На хозяйскую деревянную мебель. Проказник с большим удовольствием грыз стул-кресло, смакуя каждый кусочек столь изысканного блюда. Кажется, теперь гурмана придется переводить на новый рацион или отправлять на заработки в лес. Помогать бобрам строить плотины.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кресло   мебель   
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3  комментария
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1k
Flint 45 минут назад
Жёсткий корм нужен (сухой) - котик чистит зубы от камня.
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4k
OLDer 39 минут назад
Дерева в организме не хватает
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3152 поста (3037 в горячем)

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