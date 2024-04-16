Кот отведал пенку утреннего капучино

С котика никогда не стоит спускать глаз. Особенно если он сидит рядом с вашей тарелочкой с ужином или очень вкусным бодрящим напитком. В противном случае — вкусная пенка или кусочек вкусняшки принадлежать вам уже не будут.

Автор видео забыл об этом правиле и в итоге стал жертвой дерзкого пушистого ограбления. Пока он снимал своего любимца на камеру, тот с абсолютной наглостью стащил вкуснейшую молочную пенку с его напитка. Котейка почерпнул лакомство лапкой и начал трапезничать прямо на глазах у хозяина. В следующий раз человеку стоит либо делиться, либо быть более внимательным.