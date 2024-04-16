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Сообщество Без кота и жизнь не та 2250 постов • 510 подписчиков подписаться
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Кот отведал пенку утреннего капучино

Кот отведал пенку утреннего капучино

Автор:
16 апреля 2024 07:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   капучино   кот   кофе   пена   
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Домашнего кота заинтересовала чашка с капучино хозяина. Питомец забрался на стол и снял пробу молочной пенки.

С котика никогда не стоит спускать глаз. Особенно если он сидит рядом с вашей тарелочкой с ужином или очень вкусным бодрящим напитком. В противном случае — вкусная пенка или кусочек вкусняшки принадлежать вам уже не будут.

Автор видео забыл об этом правиле и в итоге стал жертвой дерзкого пушистого ограбления. Пока он снимал своего любимца на камеру, тот с абсолютной наглостью стащил вкуснейшую молочную пенку с его напитка. Котейка почерпнул лакомство лапкой и начал трапезничать прямо на глазах у хозяина. В следующий раз человеку стоит либо делиться, либо быть более внимательным.

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Метки: Видео   Прикол   животные   капучино   кот   кофе   пена   
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Мария Коненкова Час назад
У меня йорк был - терпеть не мог молочные продукты, но вот молочную пеночку от латте-капучино - прям обожал, всегда просил и получал.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3566 в горячем)

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