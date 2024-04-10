FISHKINET
Сообщество Еда 1851 пост • 580 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
Обед советского человека

Обед советского человека

Автор:
10 апреля 2024 07:36
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   СССР   блюдо   интересно   обед   
1711
1
1

Советская кухня включает в себя много простых, но при этом вкусных и сытных блюд. Мужчина продемонстрировал, как по его мнению выглядел один из вариантов обеда советского человека.

А вы давно последний раз баловали себя блюдами из этого видео?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Видео   Еда   СССР   блюдо   интересно   обед   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
vasilykopkov 49 минут назад
В этом "советском человеке", наверное килограмм 120 было, ну или он шахтёр.
Сметана и сочник там явно лишние. Плюс две закуски - это слишком. А с трёх пирожков морда не треснет? И где, спрашивается, компот?
Яйцо под майонезом - помню хорошо, иногда таким до сих пор завтракаю.
Но чтобы к нему ещё горошек подавался - ни разу не видел.
Горошек обычно отдельно шёл в качестве гарнира.
В общем есть подозрение, что человек в советской столовой ни разу не обедал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
perekrestok Минуту назад
Наверное у того, кто такой обед составлял была цель набрать лишних 20 кг веса и очень срочно? Так то по уму тут на завтрак обед и ужин еды представлено. Мне так дня на2 хватило бы. Ну правда чай и компот тут за кадром остались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ProFanas 21 минуту назад
Проходил я практику , да и работал в столовой заводской.
Яйцо под майонезом и, особенно, "Оливье" чаще всего продавались в буфете.
На первое было 2-3 вида супов: борщ, щи из свежей или кислой капусты, солянки, молочные. В летний период холодник с отварным картофелем был в продаже.
На второе выбор был тоже большой: шницель рубленый или отбивной, котлетыпо-домашнему, бифштекс рубленый, бифстроганов, свиння поджарка (иногда называли гуляшом) , оладьи, блины с творогом или с мясом, часто были блюда национальных кухонь, типа плова, шашлыка (запекали в духовках), цепеллины. картофельная бабка.

калькуляции состовлялись так, что бы каждый день блюда были разные и не повторяющие вчерашний день.

Ну и на видосе котлета не по-киевски. У этой должна быть косточка. Хотя теперь всё, что готовят по технологии котлеты по-киевски называют котлетой по-киевски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
newegg Полчаса назад
Только пионэры, никогда не жившие в СССР, могут поверить в эту хрень.
Вот так в стакане стояла сметана базарная, в столовках она была чуть гуще кефира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей Полчаса назад
Три пирожка, сочень к томатному соку? Вы серьезно? Борщ, пирешка с котлеткой, салат летний или капустный, чай, пирожок. Все. А, нет. Еще к борщу корка черного с горчицей, которая на столе уже стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
гарбачев Полчаса назад
ага ага. в совке кроме морской капусты и картохи ничего не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Доктор 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Провокатор 47 минут назад
Котлетка по-киевски кажись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
12k
Ligov Час назад
При чем тут советский или антисоветский человек? Большевики не изобрели никаких новых рецептов блюд, разве что готовить из того, что удавалась достать...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
964
Нежмисто Живисто 2 часа назад
Примерно рупь, рупь 20, а в рабочих столовых и того меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RaiJu 2 часа назад
Постоянно балую себя любимого то борщем, то котлетой с пюрешкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3587 постов (3556 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

663789



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков
23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков
Набирающие популярность в сообществах
Как смеются россияне в соцсетях
Как смеются россияне в соцсетях
&nbsp;Картинки со&nbsp;смыслом&nbsp;
 Картинки со смыслом 
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео)
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля

Популярные теги
#фото#автомобили#машина#люди#ДТП#Россия#дети#кот#забавно#конфликт
#животные#автомир#Юмор#факты#авто аварии#интересное#кино#милота#США#кошка
#интересно#Прикол#в мире#аварии#история#фильм#Автовсячина#позитив#Реакция#Орск
Пока креативщики, привет нейросеть Пока креативщики, привет нейросеть Как и для чего в Японии делают муляжи еды Как и для чего в Японии делают муляжи еды Как японцы готовят десерт моти Как японцы готовят десерт моти Повар показала, чем кормят детей в детском саду в Швеции Повар показала, чем кормят детей в детском саду в Швеции Советские плавленые сыры Советские плавленые сыры Чем кетчуп не угодил советской власти Чем кетчуп не угодил советской власти

На что жалуетесь?

Вернуться