Обед советского человека

1711
1
1
Советская кухня включает в себя много простых, но при этом вкусных и сытных блюд. Мужчина продемонстрировал, как по его мнению выглядел один из вариантов обеда советского человека.
А вы давно последний раз баловали себя блюдами из этого видео?
Источник:
Ссылки по теме:
- 14 различных блюд, которые намного старше, чем мы предполагали раньше
- Как японцы готовят десерт моти
- Повар показала, чем кормят детей в детском саду в Швеции
- Полный процесс производства лапши быстрого приготовления
- Чем кетчуп не угодил советской власти
Новости партнёров
реклама
Сметана и сочник там явно лишние. Плюс две закуски - это слишком. А с трёх пирожков морда не треснет? И где, спрашивается, компот?
Яйцо под майонезом - помню хорошо, иногда таким до сих пор завтракаю.
Но чтобы к нему ещё горошек подавался - ни разу не видел.
Горошек обычно отдельно шёл в качестве гарнира.
В общем есть подозрение, что человек в советской столовой ни разу не обедал...
Яйцо под майонезом и, особенно, "Оливье" чаще всего продавались в буфете.
На первое было 2-3 вида супов: борщ, щи из свежей или кислой капусты, солянки, молочные. В летний период холодник с отварным картофелем был в продаже.
На второе выбор был тоже большой: шницель рубленый или отбивной, котлетыпо-домашнему, бифштекс рубленый, бифстроганов, свиння поджарка (иногда называли гуляшом) , оладьи, блины с творогом или с мясом, часто были блюда национальных кухонь, типа плова, шашлыка (запекали в духовках), цепеллины. картофельная бабка.
калькуляции состовлялись так, что бы каждый день блюда были разные и не повторяющие вчерашний день.
Ну и на видосе котлета не по-киевски. У этой должна быть косточка. Хотя теперь всё, что готовят по технологии котлеты по-киевски называют котлетой по-киевски.
Вот так в стакане стояла сметана базарная, в столовках она была чуть гуще кефира.