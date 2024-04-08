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Стажер обокрал пункт выдачи заказов, в котором работал

Стажер обокрал пункт выдачи заказов, в котором работал

Автор:
08 апреля 2024 10:39
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   маркетплейс   ограбление   пункт выдачи   работа   стажео   
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21-летний злоумышленник проходил стажировку в должности помощника оператора в пункте выдачи заказов в Москве.

В последний рабочий день он тайно похитил из кассы денежные средства в размере 10 тыс. рублей, а также две пары наушников, заказанные клиентами маркетплейса.

Преступника быстро удалось вычислить по камерам. В ближайшее время его ждёт суд.

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Метки: Видео   маркетплейс   ограбление   пункт выдачи   работа   стажео   
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2  комментария
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12k
Б.Касторский 41 минуту назад
Жизнь зачастую ценный или не очень опыт. Так что после отсидки узнает, что воровать под камеру глупо. А там и дальше пойдёт по "университетам".
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Fat Lynx 4 минуты назад
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2449 постов (2389 в горячем)

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