Стажер обокрал пункт выдачи заказов, в котором работал

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21-летний злоумышленник проходил стажировку в должности помощника оператора в пункте выдачи заказов в Москве.
В последний рабочий день он тайно похитил из кассы денежные средства в размере 10 тыс. рублей, а также две пары наушников, заказанные клиентами маркетплейса.
Преступника быстро удалось вычислить по камерам. В ближайшее время его ждёт суд.
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