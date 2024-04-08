В США бездомный ограбил мужчину, решившего сделать доброе дело

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В Нью-Йорке мужчина решил прикрыть своей курткой бездомного, которого он увидел на улице. Однако тот неожиданно напал на него.
Прививка от внезапной доброты. А ведь гражданка Шапокляк предупреждала!
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Метки: Видео Нью-Йорк США бездомный доброе дело ограбление
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