FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1245 постов • 261 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь в США
В США бездомный ограбил мужчину, решившего сделать доброе дело

В США бездомный ограбил мужчину, решившего сделать доброе дело

Автор:
08 апреля 2024 08:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Нью-Йорк   США   бездомный   доброе дело   ограбление   
1233
1
1

В Нью-Йорке мужчина решил прикрыть своей курткой бездомного, которого он увидел на улице. Однако тот неожиданно напал на него.

Прививка от внезапной доброты. А ведь гражданка Шапокляк предупреждала!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Видео   Нью-Йорк   США   бездомный   доброе дело   ограбление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Накер ты к нему полез ? Негра всё устраивает в его жизни .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dimon Полчаса назад
Нужно быть действительно идиотом, чтобы трогать бездомного. Хотя бы потому, что тот может быть под воздействием алкоголя и наркотиков и спросонья расценить ваши действия как агрессию, как на видео!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вик Тор Полчаса назад
Сие видео было популярно году так в 2019. Хотя может это и другой нигга и другой самаритянин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона 44 минуты назад
А-ха-ха! Хочешь сделать добро ниггеру - отдай ему дом, кошелек и жену с дочкой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
max 2 часа назад
ля, негр куртку забыл .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alex 2 часа назад
Говорили ведь в детстве, не связывайся с Ниггами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3891 пост (3885 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

791531



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дагестанского бойца кулачной лиги приговорили к реальному сроку за незаконное хранение оружия
Дагестанского бойца кулачной лиги приговорили к реальному сроку за незаконное хранение...
Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится
Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится
Набирающие популярность в сообществах
Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям
Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#подвиг#шоу бизнес#падение#интересное#инцидент#Индия#Орск
#животные#забавно#собака#дети#Россия#СССР#Спасение#задержание#милота#сарказм
#в мире#люди#Прикол#США#интересно#факты#кот#здоровье#мужество#ЧП
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Крыса на стероидах в Нью-Йорке Крыса на стероидах в Нью-Йорке Мужчина прыгнул в бассейн мемориала жертвам 11 сентября в США Мужчина прыгнул в бассейн мемориала жертвам 11 сентября в США Новый аттракцион для туристов позволяет почувствовать себя героем знаменитой фотографии Новый аттракцион для туристов позволяет почувствовать себя героем знаменитой фотографии Мужчины ограбили ребят, которые продавали воду автомобилистам Мужчины ограбили ребят, которые продавали воду автомобилистам Мужчина хотел ограбить магазин, но получил отпор&nbsp; Мужчина хотел ограбить магазин, но получил отпор 

На что жалуетесь?

Вернуться