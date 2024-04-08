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Лыжник предстал в неожиданном образе

Лыжник предстал в неожиданном образе

Автор:
08 апреля 2024 11:49
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Нью-Йорк   Прикол   США   костюм   лыжник   
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Перфоманс одного из лыжников на закрытии горнолыжного сезона в Нью-Йорке. Во время небольшого соревнования спортсменам нужно было проехать на лыжах по воде.

Просто добавь воды.

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Метки: Видео   Нью-Йорк   Прикол   США   костюм   лыжник   
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2  комментария
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227
Ли Харви Освальд 2 часа назад
У нас бы ему трёшку впаяли за оскорбление чувств ПГМнутых
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3k
Владимир 2 часа назад
Этому видео уже сто лет в обед.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3582 поста (3546 в горячем)

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