Лыжник предстал в неожиданном образе

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Перфоманс одного из лыжников на закрытии горнолыжного сезона в Нью-Йорке. Во время небольшого соревнования спортсменам нужно было проехать на лыжах по воде.
Просто добавь воды.
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