Лежбище сивучей в Невельске

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Лежбище сивучей - одно из самых запоминающихся мест на острове Сахалин. Квадрокоптер запечатлел огромный "ковёр" крупнейших представителей семейства ушастых тюленей.
Видео, к которому хочется прикоснуться, — огромный, нескончаемый ковёр из сивучей в Невельске.
Несколько тысяч тюленей + квадрокоптер = залипательная красота. Морские львы отдыхают на этом волноломе каждый год.
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