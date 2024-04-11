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Лежбище сивучей в Невельске

Лежбище сивучей в Невельске

Автор:
11 апреля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Невельск   Россия   Сахалин   животные   интересно   тюлень   
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Лежбище сивучей - одно из самых запоминающихся мест на острове Сахалин. Квадрокоптер запечатлел огромный "ковёр" крупнейших представителей семейства ушастых тюленей.

Видео, к которому хочется прикоснуться, — огромный, нескончаемый ковёр из сивучей в Невельске.

Несколько тысяч тюленей + квадрокоптер = залипательная красота. Морские львы отдыхают на этом волноломе каждый год.

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Метки: Видео   Невельск   Россия   Сахалин   животные   интересно   тюлень   
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4  комментария
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−7
49k
consul1970 4 минуты назад
- "Я просто зашел не в ту дверь" (шутка устарела?)
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7k
Babangdida Час назад
Милахи! :) А дрон им не мешает?
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2955 постов (2896 в горячем)

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