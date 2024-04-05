«Сосиска раздора»: две лисички повздорили из-за еды

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Добрый прохожий решил покормить одну рыжую, но тут появилась вторая, и началась эпохальная битва.
На видео две рыжие лисицы не поделили кусочек сосиски. Хищники хватают друг друга передними лапами, становясь на задние, и издают при этом громкие агрессивные звуки. Кто из них победил в схватке и кому в итоге досталась добыча, осталось за кадром.
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Метки: Видео Еда животные лиса повздорили сосиска сосиска в тесте
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