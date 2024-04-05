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«Сосиска раздора»: две лисички повздорили из-за еды

«Сосиска раздора»: две лисички повздорили из-за еды

Автор:
05 апреля 2024 09:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   животные   лиса   повздорили   сосиска   сосиска в тесте   
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Добрый прохожий решил покормить одну рыжую, но тут появилась вторая, и началась эпохальная битва.

На видео две рыжие лисицы не поделили кусочек сосиски. Хищники хватают друг друга передними лапами, становясь на задние, и издают при этом громкие агрессивные звуки. Кто из них победил в схватке и кому в итоге досталась добыча, осталось за кадром.


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Метки: Видео   Еда   животные   лиса   повздорили   сосиска   сосиска в тесте   
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4  комментария
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79k
Viktor Час назад
При словах "две лисички" мне сразу думается о море, о спичках. К чему бы это, а?
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10k
Zhora Полчаса назад
Ну так нельзя! Покормил одну - корми и вторую
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24k
hebpat 2 часа назад
Лисицы часто заболевают бешенством, нужно быть аккуратнее, здоровые лисы к человеку подходят с опаской, а вот больные теряют страх.
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28k
Sheir 2 часа назад
Это где так лисички свободно разгуливают?
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3850 постов (3710 в горячем)

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