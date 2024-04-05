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На французских соревнованиях по прыжкам в воду один из спортсменов комично упал с трамплина

На французских соревнованиях по прыжкам в воду один из спортсменов комично упал с трамплина

Автор:
05 апреля 2024 09:32
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Юмор   падение   прыжки в воду   соревнование   упал   
937
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Двукратный призёр чемпионата мира по прыжкам в воду Алексис Жандард комично свалился с трамплина во время открытия олимпийского центра водных видов спорта. На мероприятии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ему нужен приз за лучший из худших прыжков!)

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Метки: Спорт   Юмор   падение   прыжки в воду   соревнование   упал   
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2  комментария
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37k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Какая олимпиада,такие и спортсмены.
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18k
Сергей 4 минуты назад
Похоже он на старт через фуршетный стол прошёл.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3488 постов (3293 в горячем)

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