На французских соревнованиях по прыжкам в воду один из спортсменов комично упал с трамплина

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Двукратный призёр чемпионата мира по прыжкам в воду Алексис Жандард комично свалился с трамплина во время открытия олимпийского центра водных видов спорта. На мероприятии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.
Ему нужен приз за лучший из худших прыжков!)
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Метки: Спорт Юмор падение прыжки в воду соревнование упал
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