Ловкий котик помог псам достать их любимую игрушку

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В жизни каждого из нас случаются непредвиденные обстоятельства. С одними из них мы можем справиться самостоятельно, с другими же нам необходима помощь. Приятели из этого попали именно в последнюю ситуацию.
Их любимая тарелочка застряла на макушке дерева, и самостоятельно они не могли ее достать. Однако им повезло, ведь к ним на помощь пришел тот, кому нет равных в мастерстве лазания по деревьям. А именно, котофей. Проказник ловко забрался по веточкам на макушку и сбросил хвостатым приятелям их любимую игрушку.
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