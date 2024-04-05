Ловкий котик помог псам достать их любимую игрушку

Их любимая тарелочка застряла на макушке дерева, и самостоятельно они не могли ее достать. Однако им повезло, ведь к ним на помощь пришел тот, кому нет равных в мастерстве лазания по деревьям. А именно, котофей. Проказник ловко забрался по веточкам на макушку и сбросил хвостатым приятелям их любимую игрушку.