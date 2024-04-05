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Ловкий котик помог псам достать их любимую игрушку

Ловкий котик помог псам достать их любимую игрушку

Автор:
05 апреля 2024 08:18
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дерево   животные   игрушка   кот   милота   помош   собака   
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В жизни каждого из нас случаются непредвиденные обстоятельства. С одними из них мы можем справиться самостоятельно, с другими же нам необходима помощь. Приятели из этого попали именно в последнюю ситуацию.

Их любимая тарелочка застряла на макушке дерева, и самостоятельно они не могли ее достать. Однако им повезло, ведь к ним на помощь пришел тот, кому нет равных в мастерстве лазания по деревьям. А именно, котофей. Проказник ловко забрался по веточкам на макушку и сбросил хвостатым приятелям их любимую игрушку.


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Метки: Видео   Дерево   животные   игрушка   кот   милота   помош   собака   
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3  комментария
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20k
Дмитрий 53 минуты назад
Забавно: у меня такое же сочетание собак

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sanchesS80 36 минут назад
Интересно, а кто специально забросил туда тарелку и достал телефон?
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2067 постов (2020 в горячем)

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