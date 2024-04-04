Пушистое доминирующее: на видео сняли, как кот обзавелся личным швейцаром

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Похоже, что коты даже не скрывают то, что они доминируют вообще над всеми, в том числе над хозяевами и другими питомцами, живущими в доме. Пушистые настолько почувствовали себя хозяевами жизни, что начали обзаводиться даже личной прислугой, как котик из этого видео.
Он не стал мелочиться и обзавелся сразу личным швейцаром, причем в лице собаки. И пока хозяйка снимает эту ситуацию на видео, пёсик, судя по выражению морды, делает вид, что именно так и должно быть.
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