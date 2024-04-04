FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16447 постов • 1708 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Пушистое доминирующее: на видео сняли, как кот обзавелся личным швейцаром

Пушистое доминирующее: на видео сняли, как кот обзавелся личным швейцаром

Автор:
04 апреля 2024 09:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   кот   милота   открыл дверь   собака   швейцар   
2160
1
1

Похоже, что коты даже не скрывают то, что они доминируют вообще над всеми, в том числе над хозяевами и другими питомцами, живущими в доме. Пушистые настолько почувствовали себя хозяевами жизни, что начали обзаводиться даже личной прислугой, как котик из этого видео.

Он не стал мелочиться и обзавелся сразу личным швейцаром, причем в лице собаки. И пока хозяйка снимает эту ситуацию на видео, пёсик, судя по выражению морды, делает вид, что именно так и должно быть.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   кот   милота   открыл дверь   собака   швейцар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
dima423 2 часа назад
...и смотрит на хозяина, типа ну что, каков я молодец? давай корми меня вкусняшкой...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1829 постов (1537 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

392508



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однажды в офисе
Однажды в офисе
«Они начали докапываться из-за моей униформы»: в Нижегородской области пьяные школьницы оскорбили курсанта и брызнули ему в глаза перцовкой
«Они начали докапываться из-за моей униформы»: в Нижегородской области пьяные...
Набирающие популярность в сообществах
Ужасы СССР в британском сериале: "Джентльмен в Москве"... пожизненное заключение в "Метрополе"
Ужасы СССР в британском сериале: "Джентльмен в Москве"... пожизненное заключение в...
18 новых российских сериалов — их стоит посмотреть, если ещё не видели⁠⁠
18 новых российских сериалов — их стоит посмотреть, если ещё не видели⁠⁠
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#интересное#история#авто аварии#собака#кот#криминал#СССР
#автомобили#Юмор#люди#забавно#ДТП#Автовсячина#задержание#дети#милота#подборка
#автомир#животные#в мире#Прикол#аварии#Разное#Китай#интересно#позитив#полиция
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество Милый пушистый будильник Милый пушистый будильник Кот отвлёк внимание хозяина от смартфона Кот отвлёк внимание хозяина от смартфона Нашествие проворных котят Нашествие проворных котят Нянька для маленьких котят Нянька для маленьких котят Кот в восторге от почесушек Кот в восторге от почесушек

На что жалуетесь?

Вернуться