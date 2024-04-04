Пушистое доминирующее: на видео сняли, как кот обзавелся личным швейцаром

Похоже, что коты даже не скрывают то, что они доминируют вообще над всеми, в том числе над хозяевами и другими питомцами, живущими в доме. Пушистые настолько почувствовали себя хозяевами жизни, что начали обзаводиться даже личной прислугой, как котик из этого видео.