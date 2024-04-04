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"Банановые поезда" в Коста-Рике

"Банановые поезда" в Коста-Рике

Автор:
04 апреля 2024 10:20
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Банановые поезда   Видео   бананы   в Коста-Рике   в мире   интересно   перевозка   удивительно   фрукты   
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А вы знали, что в Коста-Рике ходят "банановые поезда"? Но немного не такие, как вы себе представили. Железной дороги и самого поезда там нет. Но постоять на "банановом переходе" придется, пока все бананчики проедут.

Причина опоздания на работу: Застрял на банановом переходе!)

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Метки: Банановые поезда   Видео   бананы   в Коста-Рике   в мире   интересно   перевозка   удивительно   фрукты   
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