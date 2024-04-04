"Банановые поезда" в Коста-Рике

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А вы знали, что в Коста-Рике ходят "банановые поезда"? Но немного не такие, как вы себе представили. Железной дороги и самого поезда там нет. Но постоять на "банановом переходе" придется, пока все бананчики проедут.
Причина опоздания на работу: Застрял на банановом переходе!)
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