Мастер игры каррум

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Мужчины играют в настольную игру каррум (carrom king), которая немного напоминает бильярд, "Чапаев" и аэрохоккей.
Цель игры загнать в лузы все свои фишки до того, как соперник загонит свои. Если игрок промахивается, ход переходит противнику.
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