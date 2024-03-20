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Мастер игры каррум

Мастер игры каррум

Автор:
20 марта 2024 14:37
Метки: Видео   Индия   в мире   интересно   навык   настольная игра   
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Мужчины играют в настольную игру каррум (carrom king⁠⁠), которая немного напоминает бильярд, "Чапаев" и аэрохоккей.

Цель игры загнать в лузы все свои фишки до того, как соперник загонит свои. Если игрок промахивается, ход переходит противнику.

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Метки: Видео   Индия   в мире   интересно   навык   настольная игра   
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7  комментариев
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6k
Hugo_RnD 43 минуты назад
взгляд у него, конечно, укуренный какой-то ...
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24k
sanchesS80 7 минут назад
На компе в такую играл. Ну прикольно для разнообразия.
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9k
vasilykopkov Полчаса назад
Индийский бильярд.
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29k
Егор 38 минут назад
Карманный бильярд
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2k
Victor Час назад
хочу такую игру!
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3552 в горячем)

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