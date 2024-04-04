В Китае сотня хаски сбежала из зоокафе, чтобы прогуляться по торговому центру

Именно это и произошло в китайском городе Шеньчжен, где один из посетителей зоокафе с сотней хаски забыл закрыть дверь, и хорошие мальчики и девочки тут же рванули резвиться на свободе. Поймать и вернуть всех на место удалось лишь спустя час. В качестве «наказания» и мотивации больше не убегать песелей накормили порцией аппетитных куриных ножек.