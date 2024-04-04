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В Китае сотня хаски сбежала из зоокафе, чтобы прогуляться по торговому центру

В Китае сотня хаски сбежала из зоокафе, чтобы прогуляться по торговому центру

Автор:
04 апреля 2024 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   заски   зоокафе   милота   по торговому центру   собака   
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Порода хаски выведена специально для езды в упряжке, поэтому она отличается хорошей выносливостью и огромным количеством энергии. Сидеть на месте для них очень мучительно, поэтому они постоянно пытаются куда-то бежать.

Именно это и произошло в китайском городе Шеньчжен, где один из посетителей зоокафе с сотней хаски забыл закрыть дверь, и хорошие мальчики и девочки тут же рванули резвиться на свободе. Поймать и вернуть всех на место удалось лишь спустя час. В качестве «наказания» и мотивации больше не убегать песелей накормили порцией аппетитных куриных ножек.

Источник:

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Метки: Видео   животные   заски   зоокафе   милота   по торговому центру   собака   
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Алексей Полчаса назад
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Оксид Бетона 2 часа назад
Зоокафе... Хаски... Китай...
Вроде же в Корее собак едят/ели.
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Alove_Roleen
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