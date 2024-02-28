Кот устроил юной хозяйке сеанс массажа

У домашних питомцев, как и у нас, тоже есть свои любимчики. Они постоянно их сопровождают, сладко мурчат на коленях и иногда даже устраивают бесплатный сеанс массажа, как сделал герой видео.

Этот проказник почему-то решил, что его маленькой хозяйке необходим легкий массаж. И как только девочка вышла из душа и легла на кровать, тут же начал ей разминать спинку своими ловкими лапками.