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Сообщество Без кота и жизнь не та 2071 пост • 506 подписчиков подписаться
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Кот устроил юной хозяйке сеанс массажа

Кот устроил юной хозяйке сеанс массажа

Автор:
28 февраля 2024 09:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   в мире   дети   животные   массаж   
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Женщина опубливала в сети ролик с котом, который, похоже, решил превратить её дом в небольшой спа-салон. Питомец своими пушистыми лапками разминал спину её дочери.

У домашних питомцев, как и у нас, тоже есть свои любимчики. Они постоянно их сопровождают, сладко мурчат на коленях и иногда даже устраивают бесплатный сеанс массажа, как сделал герой видео.

Этот проказник почему-то решил, что его маленькой хозяйке необходим легкий массаж. И как только девочка вышла из душа и легла на кровать, тут же начал ей разминать спинку своими ловкими лапками.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   дети   животные   массаж   
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