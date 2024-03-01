Частная школа в Астане

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При слове школа у вас наверняка возникает уныние, серые классы и просто скучные места. Но есть вот такая школа в Астане, где все ярко, красиво и интересно, да к тому же есть еще и кабинеты робототехники.
Сообщается, что примерная стоимость обучения в этой школе - 1 миллион рублей в год.
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Метки: Видео астана в мире дети образование частная школа школа
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