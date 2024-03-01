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Сообщество Треники&Вареники 7667 постов • 3090 подписчиков подписаться
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Частная школа в Астане

Частная школа в Астане

Автор:
01 марта 2024 11:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   астана   в мире   дети   образование   частная школа   школа   
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При слове школа у вас наверняка возникает уныние, серые классы и просто скучные места. Но есть вот такая школа в Астане, где все ярко, красиво и интересно, да к тому же есть еще и кабинеты робототехники.

Сообщается, что примерная стоимость обучения в этой школе - 1 миллион рублей в год.

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Метки: Видео   астана   в мире   дети   образование   частная школа   школа   
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4  комментария
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78k
Viktor Час назад
Такими школами должны быть все школы!
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12k
Гомерчик 4 минуты назад
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218
Иван Полчаса назад
А после занятий школьников развозят личные водители)
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14k
Андрей А 40 минут назад
И все надписи на английском языке
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Anarasius

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