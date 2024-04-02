FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2209 постов • 510 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Внимание, работают профессионалы!

Внимание, работают профессионалы!

Автор:
02 апреля 2024 10:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   кошка   профессионалы   
795
1
1

Ремонт — штука сложная. Но рано или поздно надо настроиться и все-таки начать его. Котики решили помочь своим домочадцам и взяли дело в свои руки. То есть — лапы.

Пушистые работяги начали снимать обои. Ну а дальше... "человеки" уже как-нибудь сами разбираться. Как говорится, главное просто начать, а дальше уже все само пойдет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   кошка   профессионалы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Fat Lynx Полчаса назад
1.Кто-то плохо поклеил обои.
2. Кто-то получит тапком по мохнатой жопе.
3. Кто-то будет переклеивать обои.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Олег Квирулянт 11 минут назад
от же ж пи-з-дю-ки шерстяные )))

у меня кот так по пеноплену под потолок забирался и ждал "добычу" в темноте - на голову сучонок прыгал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 740 постов (691 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50555



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Супруги дрейфовали в океане 117 дней. Вот на что им пришлось пойти, чтобы выжить
Супруги дрейфовали в океане 117 дней. Вот на что им пришлось пойти, чтобы выжить
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
14 фильмов М.Найта Шьямалана — от худшего к лучшему⁠⁠
14 фильмов М.Найта Шьямалана — от худшего к лучшему⁠⁠
РАН предложила бороться с коррупцией, назначая на важные посты чиновников с честными лицами
РАН предложила бороться с коррупцией, назначая на важные посты чиновников с честными...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#аварии#авто аварии#новости#Автовсячина#люди#сарказм#фильм
#машина#животные#забавно#ДТП#история#кино#кот#милота#война#красота
#автомобили#Юмор#Прикол#факты#интересное#СССР#Китай#позитив#собака#скандал
Жизнь с двумя котами Жизнь с двумя котами От любви до ненависти один шаг: котики внезапно устроили драку От любви до ненависти один шаг: котики внезапно устроили драку Кот и его личный лифт в виде ведра&nbsp; Кот и его личный лифт в виде ведра  Отчаянная попытка помыть кота Отчаянная попытка помыть кота Неугомонный котофей навел суету Неугомонный котофей навел суету

На что жалуетесь?

Вернуться