Внимание, работают профессионалы!

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Ремонт — штука сложная. Но рано или поздно надо настроиться и все-таки начать его. Котики решили помочь своим домочадцам и взяли дело в свои руки. То есть — лапы.
Пушистые работяги начали снимать обои. Ну а дальше... "человеки" уже как-нибудь сами разбираться. Как говорится, главное просто начать, а дальше уже все само пойдет.
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2. Кто-то получит тапком по мохнатой жопе.
3. Кто-то будет переклеивать обои.
у меня кот так по пеноплену под потолок забирался и ждал "добычу" в темноте - на голову сучонок прыгал