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Золотой индус, делающий селфи с соплеменниками, прославился в сети

Золотой индус, делающий селфи с соплеменниками, прославился в сети

Автор:
02 апреля 2024 09:18
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Индия   Рахул Чаудхари   золото   индус   селфи   украшение   
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Рахул Чаудхари, занимающийся золотодобычей в окрестностях города Индаура (штат Мадхья-Прадеш, Индия), надевая шарф, перстни и различные амулеты из драгметалла, периодически совершает паломничество в бедные районы.

По информации индийских СМИ, богатый золотодобытчик снискал себе славу, делая селфи с обычными гражданами страны, считающими, что фото с "золотым человеком", который носит дорогостоящие "доспехи" весом несколько килограммов, принесёт доход и благополучие.

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Метки: Видео   Индия   Рахул Чаудхари   золото   индус   селфи   украшение   
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MidMaster 7 минут назад
Когда прокачался до барона
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Бендер Родригес Минуту назад
Цыганское золото. Дешёвые понты.
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3848 постов (3705 в горячем)

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