Золотой индус, делающий селфи с соплеменниками, прославился в сети

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Рахул Чаудхари, занимающийся золотодобычей в окрестностях города Индаура (штат Мадхья-Прадеш, Индия), надевая шарф, перстни и различные амулеты из драгметалла, периодически совершает паломничество в бедные районы.
По информации индийских СМИ, богатый золотодобытчик снискал себе славу, делая селфи с обычными гражданами страны, считающими, что фото с "золотым человеком", который носит дорогостоящие "доспехи" весом несколько килограммов, принесёт доход и благополучие.
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