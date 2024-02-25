«Ты быканул?»: пёс решил по-братски обнять кота, но тот всё понял иначе

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Некоторые чрезмерно импульсивные личности даже самые невинные действия могут воспринять, как угрозу. К примеру, кот из этого видео решил, что пёс ударил его, хотя тот просто попытался по-братски приобнять пушистого.
Котейка психанул и стал драться с пёселем, который начал осторожно отбиваться от маленького агрессора, чтобы не навредить ему. В конце концов котофей успокоился, видимо, осознав, что он зря взбеленился, а его лохматый друг не хотел ничего плохого.
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