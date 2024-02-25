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«Ты быканул?»: пёс решил по-братски обнять кота, но тот всё понял иначе

«Ты быканул?»: пёс решил по-братски обнять кота, но тот всё понял иначе

Автор:
25 февраля 2024 11:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   быканул   животные   забавно   кот   собака   
3418
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Некоторые чрезмерно импульсивные личности даже самые невинные действия могут воспринять, как угрозу. К примеру, кот из этого видео решил, что пёс ударил его, хотя тот просто попытался по-братски приобнять пушистого.

Котейка психанул и стал драться с пёселем, который начал осторожно отбиваться от маленького агрессора, чтобы не навредить ему. В конце концов котофей успокоился, видимо, осознав, что он зря взбеленился, а его лохматый друг не хотел ничего плохого.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   быканул   животные   забавно   кот   собака   
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14  комментариев
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7k
schmubu 6 часов назад
ничего он не психанул. видно же что котик играет.
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4k
Anners Час назад
Кот радостно воспринял приглашение к игре. Видно же, что они так играют постоянно)))))
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15k
Vital Idol 2 часа назад
филиал тик-тока заипал, идите нах*уй со своей вертикалкой!
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316
ivandike 3 часа назад
Не заскучаешь когда есть какие два кадра
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2k
Матвей 4 часа назад
Пёсель два раза котейку на бросок поймал.
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11k
Дмитрий 4 часа назад
Ну и описАние...
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607
ВЛАДИМИР 4 часа назад
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25k
SolomonA 4 часа назад
Снежинка сегодня отжигает. Текст настолько не соответствует содержанию видео, что просто удивительно, что должно быть в голове автора, чтобы милую безобидную игру котенка оценить как "психанул" и "стал драться".
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26k
Slawa49 5 часов назад
котейка молодой, играть хочет)))) у меня дома так сейчас молодой котейка (месяц назад на улице нашел) провоцирует старого (6 лет назад на улице нашел)
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5k
Горожанин 5 часов назад
Так ведь быканул песел, что говорить. Котейка шел, никого не трогал. И тут - на тебе лапой. Но котик как раз по-дружески показал приемы единоборства, а мог бы и когтями по носу и глазам полоснуть. Добрым и сильным растет кот)
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2k
Мария Коненкова 5 часов назад
ТС кошек, похоже, только в интернете видел. Обыкновенную игру за драку принять - это совсем профаном быть.
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44k
Карандаш 5 часов назад
Комментарий "знатока" поведения котеек. Где он начал драться, где психовать? Где??? Совет автору: найди видео в инете, по запросу драки котов... Вот удивишься, что такое психануть и что такое драка.
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8k
perekrestok 6 часов назад
Молодость! Энергия прет и поиграть хочется!
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