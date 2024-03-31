"Мам, купи!": знакомьтесь, это бинтуронг или кошачий медведь

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Несмотря на сравнение с котами, эти милахи крайне неуклюжие ребята. Они активны по ночам и живут в основном на деревьях, но при этом не перепрыгивают с ветки на ветку, а медленно ковыляют по ним своими короткими лапами.
Кошачьи медведи доверчивые и легко приручаемые, но очень воняют.
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