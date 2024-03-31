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"Мам, купи!": знакомьтесь, это бинтуронг или кошачий медведь

"Мам, купи!": знакомьтесь, это бинтуронг или кошачий медведь

Автор:
31 марта 2024 09:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бинтуронг   животные   кошачий медведь   милота   природа   
1486
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Несмотря на сравнение с котами, эти милахи крайне неуклюжие ребята. Они активны по ночам и живут в основном на деревьях, но при этом не перепрыгивают с ветки на ветку, а медленно ковыляют по ним своими короткими лапами.

Кошачьи медведи доверчивые и легко приручаемые, но очень воняют.

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Метки: Видео   бинтуронг   животные   кошачий медведь   милота   природа   
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Головасыр коричнештанник Час назад
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Григорий 4 минуты назад
не особо оно красивое, так ещё и воняет.
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431
Ви 37 минут назад
Китайцы говорят, если его съесть йух стоит и не падает года два))) И вкусные они, деликатесы неуклюжие. Потому то они вот вот в красную книгу попадут.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3478 постов (3308 в горячем)

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