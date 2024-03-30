В Новосибирске на голову женщине упала огромная глыба льда

На записи видно, что снежная и ледяная масса рухнула с крыши общежития НГТУ №1 на спокойно идущую женщину. Сибирячка получила сотрясение мозга, ее увезли на скорой.
В Новосибирске очередное уголовное дело возбуждено из-за падения наледи с крыши на голову прохожего. На этот раз в больницу угодила женщина, проходившая по оживленному участку проспекта Карла Маркса — между общежитием НГТУ и входом в метро.
«Вечером 27 марта 2024 года с крыши жилого дома, расположенного на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе города Новосибирска на женщину упал кусок наледи. 47-летняя женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточняют в Следкоме.
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Сход наледи с крыш на людей – распространенная проблема в Новосибирске, от которой ежегодно страдают горожане. Городские власти это знают, и. о. мэра Олег Клемешов постоянно требует доклады о том, как проходит очистка кровель от снега. На аппаратном совещании в мэрии 26 марта ему доложили, что большинство крыш очищено, а потенциально опасные участки ограждены лентами. Однако на участке, где пострадала женщина, сигнальные ленты появились только после происшествия. На видео с моментом падения их нет.
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