В Новосибирске на голову женщине упала огромная глыба льда

Сход наледи с крыш на людей – распространенная проблема в Новосибирске, от которой ежегодно страдают горожане. Городские власти это знают, и. о. мэра Олег Клемешов постоянно требует доклады о том, как проходит очистка кровель от снега. На аппаратном совещании в мэрии 26 марта ему доложили, что большинство крыш очищено, а потенциально опасные участки ограждены лентами. Однако на участке, где пострадала женщина, сигнальные ленты появились только после происшествия. На видео с моментом падения их нет.