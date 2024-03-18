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Скользкий тип: парень пытается выбраться из лужи

Скользкий тип: парень пытается выбраться из лужи

Автор:
18 марта 2024 08:11
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Улица   Финляндия   зима   люди   скользко   
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Житель Финляндии выбрал неправильную обувь для передвижения по улице зимой. Отчаянные попытки парня преодолеть скользкий участок попали на видео.

Поспешил на летнюю переобуться...

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Улица   Финляндия   зима   люди   скользко   
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2  комментария
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4k
Еркен 24 минуты назад
Заманчивая лужа
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1k
Gromkhard 21 минуту назад
Нечего зимой в кроссах ходить)))
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Alex Chebrikov

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