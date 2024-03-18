Скользкий тип: парень пытается выбраться из лужи

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Житель Финляндии выбрал неправильную обувь для передвижения по улице зимой. Отчаянные попытки парня преодолеть скользкий участок попали на видео.
Поспешил на летнюю переобуться...
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