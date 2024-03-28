Панда Катюша из Московского зоопарка мешает проводить уборку в своём вольере

Кадрами веселой уборки 27 марта поделилась в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова. На них Катюша явно очень заинтересовалась метлой в руках сотрудника и упорно преследовала свою цель по всему вольеру — даже горка не повод прекратить погоню.

В конце концов, «загнав» добычу в угол, малышка все же получила свой «приз». И тут же попробовала новую игрушку на зуб.