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Панда Катюша из Московского зоопарка мешает проводить уборку в своём вольере

Панда Катюша из Московского зоопарка мешает проводить уборку в своём вольере

Автор:
28 марта 2024 10:53
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Панда Катюша   вольер   животные   забавно   московский зоопарк   панда   уюорка   
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Уборка вольера в присутствии панды Катюши превращается одновременно в испытание и развлечение. Ведь малышка видит цель и не видит препятствий!

Кадрами веселой уборки 27 марта поделилась в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова. На них Катюша явно очень заинтересовалась метлой в руках сотрудника и упорно преследовала свою цель по всему вольеру — даже горка не повод прекратить погоню.


В конце концов, «загнав» добычу в угол, малышка все же получила свой «приз». И тут же попробовала новую игрушку на зуб.

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Метки: Видео   Панда Катюша   вольер   животные   забавно   московский зоопарк   панда   уюорка   
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