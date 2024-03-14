Реакция обезьян на мужчину с протезом

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Мужчина привлёк внимание обезьян своим протезом. Сразу несколько обитателей вольера пришли посмотреть на необычную для них вещь.
Братцы, идите сюда, здесь киборг.
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