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Реакция обезьян на мужчину с протезом

Реакция обезьян на мужчину с протезом

Автор:
14 марта 2024 09:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   вольер   животные   обезьяна   протез   
3437
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Мужчина привлёк внимание обезьян своим протезом. Сразу несколько обитателей вольера пришли посмотреть на необычную для них вещь.

Братцы, идите сюда, здесь киборг.

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Метки: Видео   Реакция   вольер   животные   обезьяна   протез   
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13  комментариев
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Мне показалось, что третья обезьяна вот-вот перекрестится!
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4k
просто Дмитрий 42 минуты назад
А ведь АБЭЗЪЯН о чем-то подумал ?!!!!
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8k
Станислав Час назад
Последний перекрестился по ходу XDD
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30k
Aqueronte Час назад
Последняя обезьяна осенила себя крестным знамением, еще и сплюнула 3 раза, наверняка.
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
Тарзан - что с тобой сделали люди?!?!
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361
Ви Слепой Пью 55 минут назад
Они съели все мясо на ноге. Осталась одна кость))
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15k
котегRUS 2 часа назад
Обезьян перекрестился...
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19k
banzai7 2 часа назад
Вах! Палка - нога!
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