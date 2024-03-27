Белке приснился страшный сон

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Белке приснился настолько страшный сон, что она схватилась за сердце. Интересно, что за кошмар она увидела?
Аж сердце прихватило.
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