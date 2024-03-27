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Белке приснился страшный сон

Белке приснился страшный сон

Автор:
27 марта 2024 07:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   Страшный сон   животные   кошмар   сон   
1129
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Белке приснился настолько страшный сон, что она схватилась за сердце. Интересно, что за кошмар она увидела?

Аж сердце прихватило.

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Метки: Видео   Реакция   Страшный сон   животные   кошмар   сон   
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6  комментариев
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8k
Echo 50 минут назад
Орехи спёрли
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Игорь 46 секунд назад
Здpавствyйте. Извините, чтo пишy здесь, бoльше негде...

Cейчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не наxoдится. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а сейчас дoма есть абсoлютнo нечегo.
Oт гoлoда пoчти теpяю сoзнание. Oдoлжить пpoстo не y кoгo. oдoлжите, пoжалyйста, на едy pyблей 100-200. xoть на бyлкy xлеба, xoть на килoгpамм каpтoшки.

Eсли oставите кoнтакты, тo я гoтoв веpнyть с пеpвoй заpплаты (пеpеведy на каpтy или нoмеp телефoна). В этoм слyчае oставьте свoи кoнтакты в личныx сooбщенияx. Я веpнy 100%!

Пoпoлните, пoжалyйста, нoмеp телефoна на любyю сyммy: 8-(952)-133-65-10 (баланс нoмеpа телефoна y oпеpатopа или пo сБП)

Заpанее Вам бoльшoе челoвеческoе спасибo.
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22k
Shtoppi Минуту назад
)))))))))))))))
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7k
Ronin Минуту назад
По ходу дела Скрэт из ледникового периода приснился.
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18k
Сергей Полчаса назад
Приснилось, что алкоголик Петрович сам пришел с ответным визитом!))
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3607 постов (3568 в горячем)

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