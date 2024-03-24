В китайских кафе теперь можно заказать кофе с 3D-изображением своего питомца

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И снова Китай напомнил нам, кто является креативной столицей мира. Теперь в их местных кафе можно показать фотографию своего домашнего любимца и для вас сделают кофе с его изображением. Но не просто портрет из корицы в двухмерном формате, как это делали раньше, что уже успело стать мейнстримом.
Китай любит выходить на следующий уровень, удивляя чем-то новым и необычным. Там предлагают создать 3D-портреты питомцев из пены на кофе. Как они это делают — смотрите в ролике.
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