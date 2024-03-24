В китайских кафе теперь можно заказать кофе с 3D-изображением своего питомца





И снова Китай напомнил нам, кто является креативной столицей мира. Теперь в их местных кафе можно показать фотографию своего домашнего любимца и для вас сделают кофе с его изображением. Но не просто портрет из корицы в двухмерном формате, как это делали раньше, что уже успело стать мейнстримом.