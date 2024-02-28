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Ожившие картины Ван Гога

Ожившие картины Ван Гога

Автор:
28 февраля 2024 14:20
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   Нейросеть   в мире   ван гог   искусство   креатив   художник   
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Пользователь сети оживил персонажей несколько известных картин художника Винсента Ван Гога. Получилось неплохо.

Без помощи нейросети, скорее всего, не обошлось. Интересно, понравилось ли бы подобная анимация самому Ван Гогу?

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Метки: Видео   Нейросеть   в мире   ван гог   искусство   креатив   художник   
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3  комментария
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9k
vasilykopkov 22 минуты назад
Ван Гог - низкопробный маляр и наркоман.
После визита в его музей в Амстердаме выходишь с чувством омерзения, кое-кого даже тошнит (кроме шуток). Нас было пять человек с весьма разными художественными вкусами, впечатление у всех примерно одинаковое.
Что анимированный, что статический, это гуано, раскрученное его кредиторами, которым после его смерти досталась куча никому не нужных испорченных холстов...
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11k
Алексей 44 минуты назад
Так было мало звездной ночи
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109
ruslan d 2 часа назад
Круто , один из любимых
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Alex Chebrikov

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