Ожившие картины Ван Гога

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Пользователь сети оживил персонажей несколько известных картин художника Винсента Ван Гога. Получилось неплохо.
Без помощи нейросети, скорее всего, не обошлось. Интересно, понравилось ли бы подобная анимация самому Ван Гогу?
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После визита в его музей в Амстердаме выходишь с чувством омерзения, кое-кого даже тошнит (кроме шуток). Нас было пять человек с весьма разными художественными вкусами, впечатление у всех примерно одинаковое.
Что анимированный, что статический, это гуано, раскрученное его кредиторами, которым после его смерти досталась куча никому не нужных испорченных холстов...