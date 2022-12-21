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Еда в рекламе и в реальности

Еда в рекламе и в реальности

Автор:
21 декабря 2022 09:53
Метки: Еда   в мире   видео   интересно   креатив   ожидания и реальность.   реклама   
290
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Как создают образы некоторых вкусных блюд, которые мы видим в рекламных роликах.
Ожидания и реальность. Как создают еду для рекламы.

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Метки: Еда   в мире   видео   интересно   креатив   ожидания и реальность.   реклама   
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4  комментария
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16k
Виталий Касандров 2 часа назад
Делал для ресторанов фуд-фото . Снимал реальные свежеприготовленные блюда ,целый день с 8 утра до 8 вечера.Делал постобработку порой усиливая цвет -только и всего .
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14k
Ser 53 минуты назад
Идиотизм- рекламы ...стал нормой.
Правда есть особо больные умственно задержанные, кому реклама - нравится.
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24k
Serg2001 2 часа назад
Эпоха тотального фейка. Уже настолько привыкли ко лжи, что зачастую это воспринимается как норма. Врут политики, военные, рекламщики, маргетологи... Люди пускают пыль в глаза в соцсетях, изображая успешность, достаток и пр... Никто не стесняется и не боится, что его поймают на лжи. Королевство кривых зеркал.
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15k
Patmaz 2 часа назад
Давно уже знал, что вся реклама еды - обман
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