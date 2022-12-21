Еда в рекламе и в реальности

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Как создают образы некоторых вкусных блюд, которые мы видим в рекламных роликах.
Ожидания и реальность. Как создают еду для рекламы.
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Правда есть особо больные умственно задержанные, кому реклама - нравится.