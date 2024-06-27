Лиса украла миску с водой

Камера наблюдения, установленная на частной территории, запечатлела момент похищения лисой миски с водой. Имидж ничто — жажда всё!
Не секрет, что лисы отличаются вороватым характером, и порой такие проявления «криминальных наклонностей» невероятно забавны.
Например, зрители потешаются над видеороликом, появившимся в интернете. Как нетрудно догадаться, главной героиней кадров стала лиса. Животное явилось во двор неких домовладельцев и с интересом осматривалось в поисках добычи. Наконец, выбор был сделан, и целью преступницы стала миска с водой.
Источник:
Спустя несколько секунд лиса уже удалялась с очень нужной ей миской (при этом расплескав воду).
Остаётся задаться вопросом: зачем это было сделано? Зачем вообще лисе могла понадобиться миска? Впрочем, даже если бы можно было спросить об этом саму лису, ответ наверняка нас не удовлетворил бы. Нужна — и всё тут.
Источник:
- Мышкование: что помогает лисицам в поимке добычи зимой
- Фенек: реально ли приручить самую маленькую лису планеты?
- Вы когда-нибудь слышали смех лисицы? Это ужасно заразительно!
- Енот стащил угощение, предназначавшееся курьеру
- Мужчина хитростью вернул украденный обезьяной смартфон
"Сначала украдите кастрюлю..."