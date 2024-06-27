Лиса украла миску с водой

Спустя несколько секунд лиса уже удалялась с очень нужной ей миской (при этом расплескав воду).

Остаётся задаться вопросом: зачем это было сделано? Зачем вообще лисе могла понадобиться миска? Впрочем, даже если бы можно было спросить об этом саму лису, ответ наверняка нас не удовлетворил бы. Нужна — и всё тут.