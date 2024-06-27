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Лиса украла миску с водой

Лиса украла миску с водой

Автор:
27 июня 2024 07:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   вода   животные   кража   лиса   миска   
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Камера наблюдения, установленная на частной территории, запечатлела момент похищения лисой миски с водой. Имидж ничто — жажда всё!

Не секрет, что лисы отличаются вороватым характером, и порой такие проявления «криминальных наклонностей» невероятно забавны.

Например, зрители потешаются над видеороликом, появившимся в интернете. Как нетрудно догадаться, главной героиней кадров стала лиса. Животное явилось во двор неких домовладельцев и с интересом осматривалось в поисках добычи. Наконец, выбор был сделан, и целью преступницы стала миска с водой.

Спустя несколько секунд лиса уже удалялась с очень нужной ей миской (при этом расплескав воду).
Остаётся задаться вопросом: зачем это было сделано? Зачем вообще лисе могла понадобиться миска? Впрочем, даже если бы можно было спросить об этом саму лису, ответ наверняка нас не удовлетворил бы. Нужна — и всё тут.

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Метки: Видео   вода   животные   кража   лиса   миска   
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1  комментарий
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vasilykopkov Полчаса назад
Рецепт цыганского борща:
"Сначала украдите кастрюлю..."
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3048 постов (2989 в горячем)

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