Воровка сделала разминку перед кражей

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В Австралии воровка решила заняться йогой перед кражей из пекарни. 44-летняя женщина несколько минут разминалась, прежде чем проникнуть внутрь здания.
Четырнадцатая подруга Оушена
Добычей преступницы стали туфли сотрудницы, несколько круассанов, iPad и чистящие средства.
Вскоре женщина была задержана.
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