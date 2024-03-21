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Воровка сделала разминку перед кражей

Воровка сделала разминку перед кражей

Автор:
21 марта 2024 08:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   Видео   воровка   йога   кража   пекарня   
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В Австралии воровка решила заняться йогой перед кражей из пекарни. 44-летняя женщина несколько минут разминалась, прежде чем проникнуть внутрь здания.

Четырнадцатая подруга Оушена

Добычей преступницы стали туфли сотрудницы, несколько круассанов, iPad и чистящие средства.

Вскоре женщина была задержана.

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Метки: Австралия   Видео   воровка   йога   кража   пекарня   
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8  комментариев
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6k
Дмитрий Час назад
Это не разминка, а произвольная программа какая-то
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53k
smakido 13 минут назад
"Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка !"
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12k
zlopisec 24 минуты назад
Может ей таракан из головы под одежду переполз....
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6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Обычное ЛГБТ на всю голову.
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5k
Vlamir Час назад
Это из серии: "Вот я какая баба в 44 года"! Смотрите и завидуйте!
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1k
Максим Николаев 2 часа назад
Даже близко не разминка.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3867 постов (3860 в горячем)

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