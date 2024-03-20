Блогер из Нью-Йорка случайно встретил на улице Уиллема Дефо и попросили показать, что на нём надето

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Уиллем Дефо может похвастаться огромным состоянием, но актер, похоже, ведет скромный образ жизни вдали от всеобщего внимания. Видео с Уиллемом Дефо в Нью-Йорке недавно стало вирусным, оставив фанатов ошеломленными его простотой.
Актёр показал себя самым позитивным и доброжелательным человеком в мире!
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