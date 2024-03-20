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Блогер из Нью-Йорка случайно встретил на улице Уиллема Дефо и попросили показать, что на нём надето

Блогер из Нью-Йорка случайно встретил на улице Уиллема Дефо и попросили показать, что на нём надето

Автор:
20 марта 2024 10:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Нью-Йорк   Уиллем Дефо   актер   милота   одежда   позитив   
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Уиллем Дефо может похвастаться огромным состоянием, но актер, похоже, ведет скромный образ жизни вдали от всеобщего внимания. Видео с Уиллемом Дефо в Нью-Йорке недавно стало вирусным, оставив фанатов ошеломленными его простотой.



Актёр показал себя самым позитивным и доброжелательным человеком в мире!

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Метки: Видео   Нью-Йорк   Уиллем Дефо   актер   милота   одежда   позитив   
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22  комментария
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6k
Александр Час назад
Да он пьяненький, похоже.. Слегка. Но молодчина! Не зазвездившийся! Это делает ему честь.
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6k
Харон ( Χάρων) 12 минут назад
Обозревающий луки??????
По-русски можно писать?
Переведите кто может.
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580
Шэльмавье фон Шольценко 17 минут назад
Есть подозрение что он уже полшкалика опрокинул в себя))))
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1k
Виталий 18 минут назад
он себя хорошим и в человеке пауке показывал, а чем занимался, когда его не видели ???:)))))
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1k
Лютый вам Бетховен 21 минуту назад
Может где-то это нормально, но для меня он либо под кайфом, либо под мухой.
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6k
Wadim 23 минуты назад
Да, не кал игривый из прошлой новости....
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117
Liberman Полчаса назад
С его фэйсом не скажешь что он такой простой, вот это реально Актер! Перевоплощения ему даются гениально!
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10k
Мариус Полчаса назад
Тема лука не раскрыта
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1k
олег 40 минут назад
Скорее всего у нас за изучения лука получил бы в фэйс.
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19k
banzai7 42 минуты назад
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9k
vasilykopkov 45 минут назад
"Блогер, обозревающий луки прохожих".
Там все прохожие с луками ходят?
Это Ноттингем средневековый что-ли?
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24k
sanchesS80 47 минут назад
Какие нахрен "луки"? По-русски говорить вообще разучились?
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18k
Kucher 49 минут назад
А в Нью-Йорке сплошняком все Робингуды? Ходят по улицам и друг с дружкой луками меряются - у кого тетива от Версаче, стрелы от Армани...
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941
investas Час назад
Блин, если бы не знал кто это, еще миллионер, подумал, обычный работяга. Круто. Молодец.
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2k
Палыч Час назад
Блогер ..., обозревающий луки ©
=============
У школоты тоже весеннее обострение?
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394
Алексей Куликов Час назад
По Нью-Йорку с луками ходят? Не знал. Думал только с пистолетами. А оно вон как. А с арбалетами?
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682
Funny Час назад
Когда человек остается человеком, в не зависимости от положения в обществе и количества денег. Красавчик
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784
Алексей Бляйбтрой Час назад
это не вам не кологривый фром новосибирск!
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5k
Наталья Час назад
Весёлый дядька.
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