Псы охраняют сон малыша

Все знают, что собака – друг человека. Однако некоторые псы еще и ответственные няни. Четвероногие герои видео как раз из их числа. С такой охраной сон ребёнка точно никто не потревожит.
Чтобы вы ни поручили любимому псу, будьте уверены — он подойдет к этому заданию очень ответственно. И иногда даже чересчур ответственно, как приятели из этого видео.
Охранять малыша наверняка сказали лишь только одному пушистому, но разве он мог сторожить столь ценное сокровище в одиночку? Разумеется, нет! Именно поэтому хвостик позвал на помощь своих шерстяных братьев и сестер. Теперь родители малыша могут быть спокойны, ведь с такой охраной их любимое чадо никто не потревожит.
Источник:
- Крепкий и здоровый семейный сон
- Маленький помощник
- Девочка увидела родителей в толпе и перестала бояться
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- Маленькое начало большой любви
Спасибо автору за утреннюю милоту!