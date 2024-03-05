Псы охраняют сон малыша

Чтобы вы ни поручили любимому псу, будьте уверены — он подойдет к этому заданию очень ответственно. И иногда даже чересчур ответственно, как приятели из этого видео.

Охранять малыша наверняка сказали лишь только одному пушистому, но разве он мог сторожить столь ценное сокровище в одиночку? Разумеется, нет! Именно поэтому хвостик позвал на помощь своих шерстяных братьев и сестер. Теперь родители малыша могут быть спокойны, ведь с такой охраной их любимое чадо никто не потревожит.