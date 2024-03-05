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Псы охраняют сон малыша

Псы охраняют сон малыша

Автор:
05 марта 2024 08:07
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дети   животны   милота   позитив   собаки   
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Все знают, что собака – друг человека. Однако некоторые псы еще и ответственные няни. Четвероногие герои видео как раз из их числа. С такой охраной сон ребёнка точно никто не потревожит.

Чтобы вы ни поручили любимому псу, будьте уверены — он подойдет к этому заданию очень ответственно. И иногда даже чересчур ответственно, как приятели из этого видео.

Охранять малыша наверняка сказали лишь только одному пушистому, но разве он мог сторожить столь ценное сокровище в одиночку? Разумеется, нет! Именно поэтому хвостик позвал на помощь своих шерстяных братьев и сестер. Теперь родители малыша могут быть спокойны, ведь с такой охраной их любимое чадо никто не потревожит.

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Метки: Видео   дети   животны   милота   позитив   собаки   
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1  комментарий
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surgy Полчаса назад
Вот это любовь, вот это преданность!!!
Спасибо автору за утреннюю милоту!
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