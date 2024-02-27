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Сообщество Без кота и жизнь не та 2067 постов • 506 подписчиков подписаться
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Схватка котёнка с чайником

Схватка котёнка с чайником

Автор:
27 февраля 2024 12:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   котёнок   милота   позитив   чайник   
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Котёнок сошелся в неравной схватке с заварочным чайником. Хозяйка запечатлела момент атаки домашнего хищника на металлического противника.

Долг любого владельца — защищать и оберегать питомца от различных бед и напастей. Особенно когда они еще совсем маленькие и беззащитные. Однако, как бы мы ни старались, иногда наши маленькие подопечные все же натыкаются на коварных недругов и сражаются с ними в одиночку.

Котенок из этого видео, к примеру, сошелся в жестокой битве с заварочным чайником. Неизвестно, чем именно он обидел пушка, но тот был крайне недоволен и рассержен. Малютка изо всех сил лупил чайничек лапкой и совершенно не собирался останавливаться.


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Метки: Видео   животные   котёнок   милота   позитив   чайник   
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