Схватка котёнка с чайником

Долг любого владельца — защищать и оберегать питомца от различных бед и напастей. Особенно когда они еще совсем маленькие и беззащитные. Однако, как бы мы ни старались, иногда наши маленькие подопечные все же натыкаются на коварных недругов и сражаются с ними в одиночку.

Котенок из этого видео, к примеру, сошелся в жестокой битве с заварочным чайником. Неизвестно, чем именно он обидел пушка, но тот был крайне недоволен и рассержен. Малютка изо всех сил лупил чайничек лапкой и совершенно не собирался останавливаться.



