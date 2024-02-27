Схватка котёнка с чайником

Котёнок сошелся в неравной схватке с заварочным чайником. Хозяйка запечатлела момент атаки домашнего хищника на металлического противника.
Долг любого владельца — защищать и оберегать питомца от различных бед и напастей. Особенно когда они еще совсем маленькие и беззащитные. Однако, как бы мы ни старались, иногда наши маленькие подопечные все же натыкаются на коварных недругов и сражаются с ними в одиночку.
Котенок из этого видео, к примеру, сошелся в жестокой битве с заварочным чайником. Неизвестно, чем именно он обидел пушка, но тот был крайне недоволен и рассержен. Малютка изо всех сил лупил чайничек лапкой и совершенно не собирался останавливаться.
Источник:
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