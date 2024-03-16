Топ-3 места для свидания с девушкой



Многие девушки часто жалуются на скудненькую фантазию парней. Особенно, когда речь идет романтике и свидания. Мол, все эти шаблонные варианты уже в печенках сидят. Рестораны, кафе, бары, парки, кинотеатры и все такое. Как же быть тогда? Правильно! Будем удивлять. Чтобы, так сказать, запомнилось!

