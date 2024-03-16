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Топ-3 места для свидания с девушкой

Топ-3 места для свидания с девушкой

Автор:
16 марта 2024 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   парень   свидание   топ места   удивление   
1386
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Многие девушки часто жалуются на скудненькую фантазию парней. Особенно, когда речь идет романтике и свидания. Мол, все эти шаблонные варианты уже в печенках сидят. Рестораны, кафе, бары, парки, кинотеатры и все такое. Как же быть тогда? Правильно! Будем удивлять. Чтобы, так сказать, запомнилось!

Ведь первое свидание - самое главное! Ибо от него зависит, будет ли этот "кораблик любви" плыть дальше. Итак, автор видео показал ТОП-3 необычных места для свидания с девушкой. Запоминайте.

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Метки: Видео   Девушка   парень   свидание   топ места   удивление   
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5  комментариев
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59k
zloykoyot 2 часа назад
Вспомнился чё-то анекдот из 90-х. Когда крепкий мужичок средних лет в малиновом пиджаке, с мобилой и в золотых цепях снял проститутку, усадил её в своего мерина и привёз в лес. Заставил раздеться, дал лопату и приказал копать яму под угрозой пистолета. Когда выкопала - сказал одеваться, посадил в машину и отвёз обратно. Когда расплачивался, охеревшая путана спросила а чё это было вообще. На что браток ответил - понимаешь, возраст у меня уже такой, что как мужик я не очень стал. Но эту ночь ты сто пудов на всю жизнь запомнишь.
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395
Ви Полчаса назад
Знакомый водил баб на кладбище ночью. Не знаю почему, но их туда прямо тянет. Там они проникались атмосферой, пропитывались скорбью, и почти всегда давали.
Хотя может он их там запугивал. Сначала водил узкими тропами между острых заборчиков, а потом говорил: "Вон видишь яма? Твоя будет, если не дашь."
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3k
Froll 51 минуту назад
Тоже мне....Я в свою молодость девчонок водил ночами через пустырь полный бродячих собак, на очень живописные пруды,где всю ночь орут жабы.Все были под впечатлением и очень довольны.Адреналин от страха и неизвестности у них зашкаливал.
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1k
surgy Час назад
Херня какая-то
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
Под часами.
Часы должны висеть над твоим диваном
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