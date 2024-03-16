Топ-3 места для свидания с девушкой

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Многие девушки часто жалуются на скудненькую фантазию парней. Особенно, когда речь идет романтике и свидания. Мол, все эти шаблонные варианты уже в печенках сидят. Рестораны, кафе, бары, парки, кинотеатры и все такое. Как же быть тогда? Правильно! Будем удивлять. Чтобы, так сказать, запомнилось!
Ведь первое свидание - самое главное! Ибо от него зависит, будет ли этот "кораблик любви" плыть дальше. Итак, автор видео показал ТОП-3 необычных места для свидания с девушкой. Запоминайте.
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Хотя может он их там запугивал. Сначала водил узкими тропами между острых заборчиков, а потом говорил: "Вон видишь яма? Твоя будет, если не дашь."
Часы должны висеть над твоим диваном