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Украинка рассказала о «жутком» свидании с немцем и развеселила пользователей сети

Украинка рассказала о «жутком» свидании с немцем и развеселила пользователей сети

Автор:
30 мая 2023 14:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Девушка   видео   немец   парень   свидание   украинка   
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Ни одного сочувствующего не нашлось. А вот посмеялись все.

Жительница Украины перебралась в Германию и стала налаживать личную жизнь. И один из кавалеров привёл её в настоящий шок - хоть и заехал за девушкой на хорошей машине.

Мало того, что бюргер сразу не повёл её в дорогой ресторан, так ещё и заявил, что в отношениях и семье всё должно быть 50 на 50. Если мужчина платит за квартиру, женщина готовит, убирает, покупает продукты и оплачивает другие расходы.

А когда практичный мужик захотел поесть, то взял себе порцию. А о даме «даже не подумал», это и стало последней каплей.

Европа, равенство, печаль.

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Метки: Германия   Девушка   видео   немец   парень   свидание   украинка   
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33  комментария
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12k
Rus77 Час назад
Эта шкура видимо не в курсе, что в гейропах и сша это норма, зато в ненавистной
России, до сих пор вполне можно рассчитывать на подобные запросы.
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11k
Трив 2 минуты назад
Так это вроде та же самая, что не смогла насосать на последний iPhone.
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16k
Голос Вселенной 2 минуты назад
Я могу ошибаться, но по-моему это губастое явление уже не первый и даже не второй раз на Фишках... И всё в качестве вечно плачущей героини, недовольной тем, что парни ее не кормят в дорогих ресторанах и заставляют делать работу по дому и покупать продукты....
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13k
Antique computer 3 минуты назад
Зато она может сама себе купить тружевные крусики, разве не за это стоял майдан?
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2k
taxcop 6 минут назад
То ли еще будет, хохлушка
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7k
Компьютер DELL с монитором 7 минут назад
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13k
Kostick 10 минут назад
с какого это перепугу надо сразу бежать в дорогой ресторан? появилась симпатия, то и веник, и ресторация. а если стало понятно, что шкурка просто тарелочница, то нафига бабло выкидывать?
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517
дмитрий 12 минут назад
губы сделала а сасатьть не научилась))))
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1k
Виталий 13 минут назад
Я говорил, что девка фишку просекла. Теперь видосики пилит, про скупых немцев.
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814
Alex Zx 16 минут назад
если история не вымышленная, то парень красавчик!
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1k
Просто чувак в интернете 18 минут назад
Да блог свой она раскручивает. А вы ей помогаете подобными новостями.
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7k
Николай 22 минуты назад
Шо то не робит... но в общем претензии понятны, когда катарсис то будет? хоть у кого нибудь, или там парень вымышленый, его пока что вроди нигде не сетила...
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61
no. 23 минуты назад
сосать надо было, пока он ест. и сама бы перекусила, и зарекомендовала себя с единственно полезной кому-то стороны.
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3k
Мочи свиней! Полчаса назад
Эта шкура постоянно скулит о немецких мужиках. Ну и вернулась бы к родным рагулям, раз не нравится жить в Германии.
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15k
VedSpec Полчаса назад
Почему не мове??? Пиять...
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12k
harlamov Полчаса назад
Лучше б сисьски просто показала. Зачем эта болтовня.
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8k
Колорад Полчаса назад
Какое свидание? У Тебя воспаление губ, какая-то параша через ранки попала, срочно в больницу уколы ставить и антибиотики пить!
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6k
Умница-красавица 36 минут назад
Симпатичная девочка, вообще негатива не вызывает
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474
Андрей 37 минут назад
Когда каждый платит за себя при знакомстве, свиданиях или отношений вне брака - это самые здоровые отношения, поскольку это значит, что тебе интересен сам человек, а не размер его кошелька.
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350
Дима Новосельский 38 минут назад
Он её ночью ПОКОРМИТ...
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1k
Bogdan Krasota 45 минут назад
Ей главное, что все просмотрели. А сочувствуют или нет, не важно. Все для хайпа и популярности блога.
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