Украинка рассказала о «жутком» свидании с немцем и развеселила пользователей сети

Жительница Украины перебралась в Германию и стала налаживать личную жизнь. И один из кавалеров привёл её в настоящий шок - хоть и заехал за девушкой на хорошей машине.

Мало того, что бюргер сразу не повёл её в дорогой ресторан, так ещё и заявил, что в отношениях и семье всё должно быть 50 на 50. Если мужчина платит за квартиру, женщина готовит, убирает, покупает продукты и оплачивает другие расходы.

А когда практичный мужик захотел поесть, то взял себе порцию. А о даме «даже не подумал», это и стало последней каплей.