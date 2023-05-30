Украинка рассказала о «жутком» свидании с немцем и развеселила пользователей сети

Ни одного сочувствующего не нашлось. А вот посмеялись все.
Жительница Украины перебралась в Германию и стала налаживать личную жизнь. И один из кавалеров привёл её в настоящий шок - хоть и заехал за девушкой на хорошей машине.
Мало того, что бюргер сразу не повёл её в дорогой ресторан, так ещё и заявил, что в отношениях и семье всё должно быть 50 на 50. Если мужчина платит за квартиру, женщина готовит, убирает, покупает продукты и оплачивает другие расходы.
А когда практичный мужик захотел поесть, то взял себе порцию. А о даме «даже не подумал», это и стало последней каплей.
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Европа, равенство, печаль.
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России, до сих пор вполне можно рассчитывать на подобные запросы.