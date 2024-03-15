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Скрипачка София Кефер записала видео из общежития в Санкт-Петербурге, где вдруг загудела труба.
Девушка нашла в этом музыкальную составляющую и начала петь, а позже к ней присоединилась и соседка.
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Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?