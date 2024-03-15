Девушка, проживающая в Германии, решила подтянуть свой немецкий

Комичный случай произошел в Германии с нашей соотечественницей. Девушка перебралась в ФРГ и в один из дней решила выйти на улицу, чтобы побеседовать с каким-нибудь коренным жителем и подтянуть свой немецкий язык. Необычный эксперимент она снимала на телефон.



