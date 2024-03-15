Девушка, проживающая в Германии, решила подтянуть свой немецкий

2021
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Перебравшаяся в ФРГ русская девушка решила улучшить своё произношение. Однако итог получился весьма забавный.
Комичный случай произошел в Германии с нашей соотечественницей. Девушка перебралась в ФРГ и в один из дней решила выйти на улицу, чтобы побеседовать с каким-нибудь коренным жителем и подтянуть свой немецкий язык. Необычный эксперимент она снимала на телефон.
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Даже есть анекдот такой:
Мужик в Германии сидит за барной стойкой в ресторане. Рядом красивая такая девчонка пристроилась. Он думает: "О! У меня немок ещё никогда не было. Сейчас "подъеду." Поворачивается к ней и спрашивает:
- Шпрехен зи дойч?
- А як жеж!!
Первый день на работе, заходит типичный представитель немецкой фамилии и сходу: "русский что-ли. Даров. Оливер (в прошлом Олег ( из такого-то отдела, наш, Мария наш, в такой-то лаборатории куча наших, в логистике тоже наш сидит, но уже давно здесь, почти не говорит, но понимает, потом познакомлю).
Меняешь работу, сидишь в "опэн спэйсе" и со спины как обухом по голове от неожиданности двое начинают на не немецком говорить, который ты "узнаешь из тысячи". А ты даже не знаешь этих людей. Не говорил уже о тех же инженерах, логистах, айтишниках и айтишницах (эмансипация Кули), с которыми сталкиваешься в повседневной жизни. И это только наши среди ненаших. А сколько есть ихних, понимающих наш.
Стройка, слышу размовляют, сижу шпионю. Пришло начальство начало раздавать фидбэкм о том, что как и куда работать и делать. Вижу хлопцы не размовляют по ненашинскому. В какой-то момент вклиниваюсь и объясняю на том, на котором им сейчас нельзя ни вразумлять, ни размовлять. Понимают, кивают, отвечают на агрессорском. Естественно сразу превращяешься в информационный трансфер между приказами и исполнениями. Уборщица хорошая и дружелюбная (я про качество работы) ходит у нас, понимаю, что понаеханая (и с востока, восток по-немецки- это уже начиная с восточной Германии, но официально от Польши и Чехии), заговорил с ней о чем-то простом. Не вывозит. Думаю пора включать КГБшные чары и вынул из закрамов подсознания великий и могучий. И вуаля, человек, заставшиф существование СССР, заговорил на понятном обоим языке. Болгарка.
Окажетесь в Германии используйте следующую комбинацию: немецкий (кто бы мог подумать). Если не вывозишь, англицкий (кто бы мог подумать). Если тебя не понимают, то в зависимости от морды лица (нормальное наше или ихнее с туречины) - русский или турецкий. Вероятность попадания стремится к 100%. А если всё ещё не понимают, шли на ..Уй этого араба, с него толку всё равно нет.
В принципе, Германия для нее правильный выбор. Заодно и язык предков подтянет.
Даже есть анекдот такой:
Мужик в Германии сидит за барной стойкой в ресторане. Рядом красивая такая девчонка пристроилась. Он думает: "О! У меня немок ещё никогда не было. Сейчас "подъеду." Поворачивается к ней и спрашивает:
- Шпрехен зи дойч?
- А як жеж!!
...............
Это не про тебя анекдот?