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Продолжение истории про девушку из Украины, которой парень из Германии не хочет покупать айфон. В новом видео девушка пожаловалась, что немец заставляет её убираться в квартире.
И как жить дальше?
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Ты ТВАРЬ в его доме живешь и на его шее сидишь, уже не просто так. Попрошайки ёпаные
https://yandex.ru/video/preview/7299872629843053747https://yandex.ru/video/preview/7299872629843053747
вопрос к девушке: за что тебя любить-то?
Беженка из Украины записала видео, где рассказала как долгих 6 месяцев просила своего немецкого парня купить ей айфон.