Самостоятельный кот решил сам себя покормить

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Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Кот был не слишком доволен количеством приёмов пищи в день и решил взять всё в свои лапы.
Котики уже довольно давно живут с человеком и научились очень многому у нас. Так, они стали очень самостоятельными, а некоторые даже могут сами себя прокормить, как, например, котик из этого видео.
Конечно, он не пошел на работу и не стал зарабатывать на свое содержание сам. Пока что это слишком сложно для кошачьих. Однако взять пакетик сухого корма в зубки и уйти трапезничать — вполне выполнимая задача. Осталось только научится открывать зип-пакеты.
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