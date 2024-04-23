FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2291 пост • 512 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Самостоятельный кот решил сам себя покормить

Самостоятельный кот решил сам себя покормить

Автор:
23 апреля 2024 07:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   корм   кот   
1446
1
1

Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Кот был не слишком доволен количеством приёмов пищи в день и решил взять всё в свои лапы.

Котики уже довольно давно живут с человеком и научились очень многому у нас. Так, они стали очень самостоятельными, а некоторые даже могут сами себя прокормить, как, например, котик из этого видео.

Конечно, он не пошел на работу и не стал зарабатывать на свое содержание сам. Пока что это слишком сложно для кошачьих. Однако взять пакетик сухого корма в зубки и уйти трапезничать — вполне выполнимая задача. Осталось только научится открывать зип-пакеты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   корм   кот   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
535
ApolloOne 58 минут назад
Кот - красавчик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Sheir Полчаса назад
Ну, зип-пакет шерстяные может и не откроют, а вот прогрызть дыру в нем- запросто. У меня кошки как-то добрались до 7кг мешка с едой, стоявшего в кладовке, и, пока я это не обнаружил- у них пару дней была роскошная обжираловка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3619 постов (3581 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

664677



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Случай на концерте Metallica в России
Случай на концерте Metallica в России
Набирающие популярность в сообществах
ПроТВ. В логике телепередач Кашпировского и Чумака: антилох
ПроТВ. В логике телепередач Кашпировского и Чумака: антилох
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#кот#в мире#собака#автомир#люди#ДТП#позитив#Разное#подростки
#фото#Юмор#история#автомобили#машина#интересное#кино#факты#подборка#сарказм
#Прикол#Реакция#забавно#интересно#кошка#аварии#милота#авто аварии#Китай#Подмосковье
Озорной котёнок разбил зеркало Озорной котёнок разбил зеркало Кот стащил бургер со столика в ресторане Кот стащил бургер со столика в ресторане Кот бодро взбирается по лестнице на кровати Кот бодро взбирается по лестнице на кровати Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Кот, который готов к любым трудностям Кот, который готов к любым трудностям

На что жалуетесь?

Вернуться