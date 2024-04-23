Самостоятельный кот решил сам себя покормить

Котики уже довольно давно живут с человеком и научились очень многому у нас. Так, они стали очень самостоятельными, а некоторые даже могут сами себя прокормить, как, например, котик из этого видео.

Конечно, он не пошел на работу и не стал зарабатывать на свое содержание сам. Пока что это слишком сложно для кошачьих. Однако взять пакетик сухого корма в зубки и уйти трапезничать — вполне выполнимая задача. Осталось только научится открывать зип-пакеты.