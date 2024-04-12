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Сообщество Без кота и жизнь не та 2238 постов • 510 подписчиков подписаться
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Вечно голодный кот ворует еду со стола

Вечно голодный кот ворует еду со стола

Автор:
12 апреля 2024 09:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   животные   кот   кража   стол   
772
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Наглый кот постоянно ворует еду со стола хозяев, и совсем этого не стесняется.

Котики бывают немного наглыми, очень наглыми и просто супернаглыми. Котейка из этого видео — типичный представитель третьей группы нахальных пушистых морд.

Беспардонный пушистик похищает не только любимые многими кошками лакомства, вроде креветок, мяса, рыбы или курицы, он также активно ворует овощи, выпечку и даже напитки. Словом, когда дело касается присвоения чужих вкусняшек, для котейки не существует никаких границ.

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Метки: Видео   Еда   животные   кот   кража   стол   
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4  комментария
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32k
Axel 24 минуты назад
"Наглый кот постоянно ворует еду со стола хозяев, и совсем этого не стесняется"

Что за глупости? Он честно забирает подоходный налог!
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28k
Sheir Час назад
Жертва тик-тока сама провоцирует кота на криминал, обеспечивая ему доступ к продуктам. Мои кошаки к примеру сходят с ума от креветок и сырой говядины, поэтому прежде чем вытаскивать продукты из холодильника, кошаки экстардируются в буферную зону.
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25k
SolomonA Час назад
Почему сразу - ворует? Просто берет.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3146 постов (3032 в горячем)

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