Вечно голодный кот ворует еду со стола

Котики бывают немного наглыми, очень наглыми и просто супернаглыми. Котейка из этого видео — типичный представитель третьей группы нахальных пушистых морд.

Беспардонный пушистик похищает не только любимые многими кошками лакомства, вроде креветок, мяса, рыбы или курицы, он также активно ворует овощи, выпечку и даже напитки. Словом, когда дело касается присвоения чужих вкусняшек, для котейки не существует никаких границ.