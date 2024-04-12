Вечно голодный кот ворует еду со стола

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Наглый кот постоянно ворует еду со стола хозяев, и совсем этого не стесняется.
Котики бывают немного наглыми, очень наглыми и просто супернаглыми. Котейка из этого видео — типичный представитель третьей группы нахальных пушистых морд.
Беспардонный пушистик похищает не только любимые многими кошками лакомства, вроде креветок, мяса, рыбы или курицы, он также активно ворует овощи, выпечку и даже напитки. Словом, когда дело касается присвоения чужих вкусняшек, для котейки не существует никаких границ.
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