«Я тебя поймаю!»: котенок решил поохотиться, но потерпел фиаско

Питомец из этого видео как раз открыл охоту на птицу, которую увидел на экране телевизора. Кот приготовился к прыжку, но, кажется, не учел самого важного — что птица находится на экране, а еще… что телевизор подвешен высоко. Видимо, на случай таких прыжков от питомца. Поэтому кот в прыжке оттолкнулся от кресла и плюхнулся вниз. Птица и телевизор остались целы.