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«Я тебя поймаю!»: котенок решил поохотиться, но потерпел фиаско

«Я тебя поймаю!»: котенок решил поохотиться, но потерпел фиаско

Автор:
01 апреля 2024 10:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   кот   котенок   охота   птичка   фиаско   
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Охотничьи инстинкты просыпаются даже у самых домашних и залюбленных котов. Например, они могут охотиться на носки, драться с растениями на подоконнике, пытаться поймать белочку или птицу через окно или… из телевизионной передачи.

Питомец из этого видео как раз открыл охоту на птицу, которую увидел на экране телевизора. Кот приготовился к прыжку, но, кажется, не учел самого важного — что птица находится на экране, а еще… что телевизор подвешен высоко. Видимо, на случай таких прыжков от питомца. Поэтому кот в прыжке оттолкнулся от кресла и плюхнулся вниз. Птица и телевизор остались целы.

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Метки: Видео   животные   забавно   кот   котенок   охота   птичка   фиаско   
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Terracotka
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