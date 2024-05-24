FISHKINET
Сообщество Криминал 3070 постов • 388 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Грабитель избил мужчину и забрал у него наручные часы

Грабитель избил мужчину и забрал у него наручные часы

Автор:
24 мая 2024 09:38
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Лос-Анджелес   США   избиение   криминал   ограбление   часы   
921
1
1

Камера наблюдения, установленная в здании в Лос-Анджелесе, запечатлела момент ограбления. Преступник подошёл к мужчине у лифта и нанёс несколько ударов по голове.

На несчастного напал 25-летний Пабло Гарсия, который польстился на часы «Rolex», красовавшиеся на руке жертвы. Пабло не только завладел чужими часами, но и нанёс мужчине настолько сильные удары, что тот потерял сознание.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а спустя несколько дней полицейским удалось задержать грабителя. Правда, часов при нём не оказалось. Сейчас подозреваемый находится под стражей, и следователи полагают, что на счету Пабло имеется целый ряд подобных преступлений.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Лос-Анджелес   США   избиение   криминал   ограбление   часы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Teodor Час назад
Что это чамо себе позволяет, такое у них лишь неграм разрешается..!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3982 поста (3976 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795898



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб
Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб
«Не могу терпеть, когда пляшут на костях репрессированных»: студент РГСУ поспорил с преподавателем из-за Сталина и вскоре за ним пришли сотрудники военкомата
«Не могу терпеть, когда пляшут на костях репрессированных»: студент РГСУ поспорил с...
Набирающие популярность в сообществах
Пабло Пикассо – великий художник, любовник и провокатор⁠⁠
Пабло Пикассо – великий художник, любовник и провокатор⁠⁠
Островок Добра и Любви, который люди навсегда потеряли
Островок Добра и Любви, который люди навсегда потеряли
Почекань за знаменитостей и забери призы
Почекань за знаменитостей и забери призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#Юмор#авто аварии#Россия#кот#кошка#конфликт#фильм
#животные#автомобили#Прикол#ДТП#собака#история#кино#факты#новости#Девушка
#люди#в мире#интересно#аварии#Автовсячина#интересное#США#полиция#инцидент#биография
Почекань за знаменитостей и забери призы Почекань за знаменитостей и забери призы Ограбление без шума и пыли Ограбление без шума и пыли Игру GTA: San Andreas запустили на смарт-часах Игру GTA: San Andreas запустили на смарт-часах Во Внуково пассажирка украла часы за 320 тысяч рублей и хотела сбежать Во Внуково пассажирка украла часы за 320 тысяч рублей и хотела сбежать Впечатляющий циферблат из шишек и эпоксидной смолы Впечатляющий циферблат из шишек и эпоксидной смолы Могут ли современные подростки определить время по механическим часам? Могут ли современные подростки определить время по механическим часам?

На что жалуетесь?

Вернуться