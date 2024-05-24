Грабитель избил мужчину и забрал у него наручные часы

На несчастного напал 25-летний Пабло Гарсия, который польстился на часы «Rolex», красовавшиеся на руке жертвы. Пабло не только завладел чужими часами, но и нанёс мужчине настолько сильные удары, что тот потерял сознание.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а спустя несколько дней полицейским удалось задержать грабителя. Правда, часов при нём не оказалось. Сейчас подозреваемый находится под стражей, и следователи полагают, что на счету Пабло имеется целый ряд подобных преступлений.