Грабитель избил мужчину и забрал у него наручные часы

Камера наблюдения, установленная в здании в Лос-Анджелесе, запечатлела момент ограбления. Преступник подошёл к мужчине у лифта и нанёс несколько ударов по голове.
На несчастного напал 25-летний Пабло Гарсия, который польстился на часы «Rolex», красовавшиеся на руке жертвы. Пабло не только завладел чужими часами, но и нанёс мужчине настолько сильные удары, что тот потерял сознание.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а спустя несколько дней полицейским удалось задержать грабителя. Правда, часов при нём не оказалось. Сейчас подозреваемый находится под стражей, и следователи полагают, что на счету Пабло имеется целый ряд подобных преступлений.
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