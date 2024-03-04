Велосипедисты не смогли разъехаться на пустой дороге

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Камера наблюдения, установленная на частном доме в Бразилии, запечатлела столкновение юных велосипедистов на пустой дороге.
Позже они обратились к владельцу камеры с просьбой поделиться видеозаписью. Мужчина сперва решил, что речь идёт об ограблении или каком-то другом преступлении на улице. Однако все оказалось гораздо проще. Велосипедисты просто не смогли разъехаться и хотели получить на память видеозапись с забавным инцидентом.
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"В этой речке утром рано утонули два барана"...
Духоты немного добавлю