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Велосипедисты не смогли разъехаться на пустой дороге

Велосипедисты не смогли разъехаться на пустой дороге

Автор:
04 марта 2024 11:32
Сообщество : Юмор
Метки: Велосипедист   Видео   Прикол   велосипед   дети   подростки   фейл   
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Камера наблюдения, установленная на частном доме в Бразилии, запечатлела столкновение юных велосипедистов на пустой дороге.

Позже они обратились к владельцу камеры с просьбой поделиться видеозаписью. Мужчина сперва решил, что речь идёт об ограблении или каком-то другом преступлении на улице. Однако все оказалось гораздо проще. Велосипедисты просто не смогли разъехаться и хотели получить на память видеозапись с забавным инцидентом.

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Метки: Велосипедист   Видео   Прикол   велосипед   дети   подростки   фейл   
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9  комментариев
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3k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
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20k
Саш Минуту назад
Дебиляты. Хорошо, что не встретили за поворотом 4-х колёсного...
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8k
Vladimir 15 минут назад
Пятьдесят лет назад так же с толстой теткой не смог разъехаться на узкой дороге. Она шла с двумя сумками, а я сзади летел без тормозов. В результате ДТП пацан улетел, а велик остался стоять. ( Сейчас так велосипеды у магазинов паркуют. Не спрашивайте, где он застрял)
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3k
Едондер пуп 23 минуты назад
В моём детстве так столкнулись жёлтый "Школьник" и красный "Орлёнок", в светлое время суток: просто оба водителя смотрели на сигналы регулировщика (меня, сидящего на крыше сарая))), а не на дорогу. " Школьник" получил критические повреждения переднего колеса.
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9k
vasilykopkov Полчаса назад
Стишок детский напомнило.
"В этой речке утром рано утонули два барана"...
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Darki 59 минут назад
"Велосипедисты просто смогли разъехаться и хотели получить..."
Духоты немного добавлю
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23k
BiZ Час назад
дети? у меня то же самое было в том же возрасте..
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3k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ссылка coub.com
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11k
GMN 2 часа назад
В красном нарушил, ехал по встречке
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