Велосипедисты не смогли разъехаться на пустой дороге

Позже они обратились к владельцу камеры с просьбой поделиться видеозаписью. Мужчина сперва решил, что речь идёт об ограблении или каком-то другом преступлении на улице. Однако все оказалось гораздо проще. Велосипедисты просто не смогли разъехаться и хотели получить на память видеозапись с забавным инцидентом.