В Санкт-Петербурге парень выгуливает собаку по карнизу перед окнами соседей

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На проспекте Косыгина ленивый собаковод гуляет с питомцем по карнизу дома. Результаты собачьих прогулок будут благоухать под окнами соседей. Местные жители говорят, что наблюдает такую картину не в первый раз.
Ленивый хозяин редко выводит своего четвероногого друга на улицу, предпочитая короткий променад по карнизу второго этажа и окно вместо двери. Собака, судя по кадрам, крупной породы.
Кстати, за выгул питомца в неположенном месте могут оштрафовать до 2 тысяч рублей.
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я в 97г зимой снял квартиру с открытым балконом, он был завален снегом и вообще по*х как говорится, щели в двери и окнах заткнул и маляркой заклеил...
оказалось по весне что снега то там всего ничего, а под ним, буквально по колено сплошняком собачье говно от предыдущих квартирантов