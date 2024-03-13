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В Санкт-Петербурге парень выгуливает собаку по карнизу перед окнами соседей

В Санкт-Петербурге парень выгуливает собаку по карнизу перед окнами соседей

Автор:
13 марта 2024 09:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питер   в Санкт-Петербурге   выгул   животные   карниз   собака   
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На проспекте Косыгина ленивый собаковод гуляет с питомцем по карнизу дома. Результаты собачьих прогулок будут благоухать под окнами соседей. Местные жители говорят, что наблюдает такую картину не в первый раз.

Ленивый хозяин редко выводит своего четвероногого друга на улицу, предпочитая короткий променад по карнизу второго этажа и окно вместо двери. Собака, судя по кадрам, крупной породы.


Кстати, за выгул питомца в неположенном месте могут оштрафовать до 2 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   в Санкт-Петербурге   выгул   животные   карниз   собака   
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5  комментариев
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4k
poбт Час назад
пф

я в 97г зимой снял квартиру с открытым балконом, он был завален снегом и вообще по*х как говорится, щели в двери и окнах заткнул и маляркой заклеил...
оказалось по весне что снега то там всего ничего, а под ним, буквально по колено сплошняком собачье говно от предыдущих квартирантов
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6k
livaneth 23 минуты назад
Своё не пахнет?
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−11
ruslan d 2 часа назад
Вот нафиг заводил собаку ?
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
Зумерки
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Епанько.
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