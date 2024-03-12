Мопс любит поорать в доме

1055
1
1
Маленький, но очень эмоциональный мопс. Таксе и соседям не позавидуешь.
Похоже, этот пёс не пропускал ни одного урока актерского мастерства и драматургии. С таким питомцем точно не заскучаешь.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пёс повторил падение испуганных коз
- Пёс в шоке от количества щенков
- Парень провалился в яму, пытаясь научить собаку прыгать на батуте
- Собаки привели домой нового друга
- Парень зашёл в гости к собачнице
Новости партнёров
реклама
В таких тяжелых случаях лечебный тапок хорошо помогает...