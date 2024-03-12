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Мопс любит поорать в доме

Мопс любит поорать в доме

Автор:
12 марта 2024 08:59
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   крик   мопс   собака   
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Маленький, но очень эмоциональный мопс. Таксе и соседям не позавидуешь.

Похоже, этот пёс не пропускал ни одного урока актерского мастерства и драматургии. С таким питомцем точно не заскучаешь.

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Метки: Видео   Пёс   животные   крик   мопс   собака   
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9  комментариев
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35k
Юр21 2 часа назад
Убил бы уродца...
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96k
Доктор Джонс 3 минуты назад
Может у мопса что-то болит, а мы думаем, что он чудит...
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32k
Kladbische 17 минут назад
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9k
vasilykopkov 23 минуты назад
Он болеет.
В таких тяжелых случаях лечебный тапок хорошо помогает...
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1k
дядяЛёха Полчаса назад
Бэтмен

Ссылка youtu.be
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6k
Babangdida Полчаса назад
Бабубы?
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10k
Trenzel2003 51 минуту назад
А еще оно, пердит. Мопсы, собаки изуродованные модой и человеком.
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19k
banzai7 52 минуты назад
Будьте милосердны, добейте уродца.
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60k
Мойша Час назад
Легче прибить, чем все это слушать.
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Себастьян Перейра

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