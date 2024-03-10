Кошачий сторож застал врасплох «собачницу» с питомцем и обратил их в бегство

Агрессивно настроенный по отношению к нарушителям границ своей территории кот, атаковал женщину с собакой и вынудил их спасаться бегством.

Автор видео не смог сдержать эмоций, запечатлевая, как хвостатый сторож напугал незваных гостей, в результате чего владелица пса, убегая от грозного зверя, растянулась на мостовой, но всё же нашла в себе силы, чтобы подняться и покинуть территорию, охраняемую негостеприимным животным.