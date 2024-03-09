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Как готовят чипсы в Индии

Как готовят чипсы в Индии

Автор:
09 марта 2024 11:23
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Еда   Индия   в мире   интересно   чмпсы   
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В Индии много интересного и порой загадочного, страна в большинстве своем не самая богатая. Но богатая на разные кулинарные изыски, особенно овощные.

Невероятно! Кажется, найден первый образец пищи у индусов, который не вызовет мучительную смерть от кровавого поноса рвотой.

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Метки: Видео   Еда   Индия   в мире   интересно   чмпсы   
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13  комментариев
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96k
Доктор Джонс Час назад
"Кажется, найден первый образец пищи у индусов, который не вызовет мучительную смерть от кровавого поноса рвотой."
Не уверен в качестве масла - кровавого поноса не будет, будет отравление канцерогенами...
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9k
Ntvl 3 минуты назад
можно подумать, что всякие лэйсы и прингалсы готовят по другому. мы просто не видим тех. процесс. p.s. один мой знакомый работает на колбасном комбинате, так он колбасу не ест.
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72k
Пётровыч 4 минуты назад
Говорят, что масло в этом чане не менялось с момента правления Саид Хизр Мамура.
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13k
jnkbxybr 8 минут назад
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3k
Pioner76 18 минут назад
Спасибо. Но нет.
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10k
Trenzel2003 23 минуты назад
-"Но богатая на разные кулинарные изыски,.."
Я бы сказал на извращение.
Не, ну может для туристов, там где для богатых что то готовят нормально. И даже согласно санитарным нормативам. А вот уличную еду и питьё я бы не рискнул попробовать.
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39k
Александр 45 минут назад
Короче в индию надо ехать со своей едой....
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39k
АнтонПолднев 58 минут назад
"Как готовят чипсы в Индии".
Так же как и везде.

Ссылка youtu.be
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5k
Горожанин Час назад
Все натурально. Никаких технологий, направленных только на одно - уменьшение затрат за счёт экономии продукта и снижения его качества. А здесь натуральный фермерский органик-продукт. Технологии удешевляют и убивают, они нужны только для увеличения чистой прибыли собственникам за счёт экономии всего и повышения производительности труда рабов))
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