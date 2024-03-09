"Как готовят чипсы в Индии".

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В Индии много интересного и порой загадочного, страна в большинстве своем не самая богатая. Но богатая на разные кулинарные изыски, особенно овощные.
Невероятно! Кажется, найден первый образец пищи у индусов, который не вызовет мучительную смерть от кровавого поноса рвотой.
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Не уверен в качестве масла - кровавого поноса не будет, будет отравление канцерогенами...
Я бы сказал на извращение.
Не, ну может для туристов, там где для богатых что то готовят нормально. И даже согласно санитарным нормативам. А вот уличную еду и питьё я бы не рискнул попробовать.
Так же как и везде.