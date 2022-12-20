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Необычная китайская лапша быстрого приготовления

Необычная китайская лапша быстрого приготовления

Автор:
20 декабря 2022 09:01
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Китай   в мире   видео   интересно   лапша быстрого приготовления   
1053
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Лапша быстрого приготовления из Китая, которую можно назвать практически полноценным блюдом. Количество пластиковых отходов способно удивить.
В России эту лапшу можно найти по цене от 800 и более рублей.

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Метки: Еда   Китай   в мире   видео   интересно   лапша быстрого приготовления   
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12  комментариев
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8k
Ysik Полчаса назад
Китайцы уже дальше пошли в подобных продуктах. Есть у них такое популярное блюдо - "Хо-Го" (китайский самовар). Греется большая емкость с разными бульонами, в кипящие бульоны закидывают мясо, овощи, морепродукты, быстро отваривают, достают, обмакивают в соус и едят. Вкусно, интересно, но довольно сложно как в плане приготовления, так и в требовании к посуде, месту и т.д. Так вот в последнюю поездку в Китай, пошли в небольшой поход. Пришло время ужина, китайцы достали раскладной стол, порезанные продукты и похожую пластиковую тарелку, как на видео, только в два раза больше и в термокожухе. Принцип тот же. В комплекте бульоны, химические элементы для разогрева, соусы. Полтора часа ели и только тогда бульон стал остывать. Потом все аккуратно собрали в эту пластиковую кастрюльку и в ближайшую урну. При отъезде мне тоже подарили такой комплект, на даче гостей буду удивлять на праздниках.
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20
Александр Шевченко 2 минуты назад
За 800 р это первое, второе и компот с плюшкой и ещё останется.
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7k
ГГалка 36 минут назад
я- хочу!!!
жаба- галя сдурела чтоли?
я- но я же хочуууууу ...
жаба - точно сдурела.
я - ой да пошла ты...
кошелёк – ой да заткнитесь уже обе.
короче штука прикольная, особенно кипящий сам по себе реагент.. но 800 руб.. за такую цену девушку и на "ролтон" пригласить не стыдно)
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1k
kirill15 36 минут назад
А что последнем пакетике, так и не показали. Секретный ингредиент? )))
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3k
5010_BIRD 42 минуты назад
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93
ruslan d Час назад
А где это можно купить ?
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12k
котегRUS Час назад
Молодцы китайцы!!!

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4k
Олег Данилов Час назад
В условиях скученности проживания населения Китая все элементы защищены от проникновения вирусов и бактерий.
Молодцы, думают головой
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Dobriy drug

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