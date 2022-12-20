Необычная китайская лапша быстрого приготовления

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Лапша быстрого приготовления из Китая, которую можно назвать практически полноценным блюдом. Количество пластиковых отходов способно удивить.
В России эту лапшу можно найти по цене от 800 и более рублей.
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жаба- галя сдурела чтоли?
я- но я же хочуууууу ...
жаба - точно сдурела.
я - ой да пошла ты...
кошелёк – ой да заткнитесь уже обе.
короче штука прикольная, особенно кипящий сам по себе реагент.. но 800 руб.. за такую цену девушку и на "ролтон" пригласить не стыдно)
Молодцы, думают головой