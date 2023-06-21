Аппетитный борщ, приготовленный иностранцами

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Парни показали свой вариант приготовления знакомого многим супа на основе свёклы. Получилось очень неплохо.
Попробовали бы этот борщ?
Видео не рекомендуется смотреть на голодный желудок.
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