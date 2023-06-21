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Аппетитный борщ, приготовленный иностранцами

Аппетитный борщ, приготовленный иностранцами

Автор:
21 июня 2023 11:14
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   борщ   в мире   иностранцы   интересно   суп   
1129
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Парни показали свой вариант приготовления знакомого многим супа на основе свёклы. Получилось очень неплохо.

Попробовали бы этот борщ?

Видео не рекомендуется смотреть на голодный желудок.

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Метки: Видео   Еда   борщ   в мире   иностранцы   интересно   суп   
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9  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 56 минут назад
Что-то мне подсказывает, что "На здоровье" у них не первая за этот ролик и это хорошо)))
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1k
Uganda 3 минуты назад
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
11k
3k
Наблюдатель 17 минут назад
Че за... тот что пухлый, он из Беларусии, отросительно недавно переехал к полосатым матрасам. Канал у него albert cancook не реклама))) иностранцы б.....ь....
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62k
Александр Ломовицкий 17 минут назад
вот ради момента закуски и довольной моськи стоит посмотреть.
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1k
Дмитрий Носов 37 минут назад
Фига там мяса. Можно было месяц борщи варить))
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9k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Руки геть вiд борщу!
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10k
Б.Касторский 45 минут назад
Шикарно приготовили. Мясной, сытный и явно хорош под водку.
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912
ruslan d Час назад
Надо на обед сожрать
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