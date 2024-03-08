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Ситуация знакомая всем владельцам домашних животных

Ситуация знакомая всем владельцам домашних животных

Автор:
08 марта 2024 10:11
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   забавно   ситуаци   шерсть   
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Жизнь с домашними питомца имеет гигантское количество плюсов. Но есть и ряд маленьких нюансов, которые надо учитывать. Одним из самых очевидных является шерсть, которая будет буквально везде. А если ваш питомец максимально пушист, то сопротивление будет бесполезно.

И про одежу черного цвета можно точно забыть. Ведь на человеке будет видно столько шерсти, что его самого можно легко перепутать с котом или собакой. Ребята сняли на эту тему забавный и жизненный ролик.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   забавно   ситуаци   шерсть   
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2  комментария
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11k
hairov 46 минут назад
Не до такой степени, но есть такое
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1k
surgy Полчаса назад
Зачем я это посмотрел???
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