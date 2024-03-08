Ситуация знакомая всем владельцам домашних животных

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Жизнь с домашними питомца имеет гигантское количество плюсов. Но есть и ряд маленьких нюансов, которые надо учитывать. Одним из самых очевидных является шерсть, которая будет буквально везде. А если ваш питомец максимально пушист, то сопротивление будет бесполезно.
И про одежу черного цвета можно точно забыть. Ведь на человеке будет видно столько шерсти, что его самого можно легко перепутать с котом или собакой. Ребята сняли на эту тему забавный и жизненный ролик.
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